مقتل 5 فلسطينيين في صدامات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 5 فلسطينيين قتلوا، السبت؛ في صدامات مع القوات الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تزامنًا مع تصعيد في قطاع غزة بعد هجوم نفذته حركة حماس ضد إسرائيل.
وشهدت نقاط تماس في الخليل وقلقيلية ورام الله في الضفة، مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة في سلسلة بيانات عن "وصول شهيدين إلى مجمع فلسطين برام الله ومستشفى أريحا الحكومي".
وأكد مراسل "فرانس برس" أن كرم ناصر العايدي، البالغ من العمر 19 عامًا، قضى في أريحا، فيما لم تعلن الوزارة عن هوية القتيل في رام الله.
وأشارت الوزارة في بيان منفصل إلى أن قتيلًا ثالثًا قضى متأثرًا بجروحه جراء إصابته برصاص "الاحتلال ظهر اليوم قرب بلدة اللبن الغربي" شمال غرب مدينة رام الله، مؤكدة في وقت لاحق أنه الشاب عوض جربوعة، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا.
وأفادت الوزارة الفلسطينية بأن من بين القتلى أحمد عبد الناصر رابي، البالغ من العمر 13 عامًا، والذي قضى "برصاص الاحتلال في قلقيلية".
وبينت الوزارة أن القتيل الخامس، يُدعى "يوسف نادر سليمان إدريس (19 عاماً)"، والذي قضى متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص "الاحتلال الحي في الصدر عصر اليوم في الخليل".
فيما أكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل طواقمها مع 92 إصابة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن 30 من الإصابات كانت بالرصاص الحي.