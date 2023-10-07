مقتل 5 فلسطينيين في صدامات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 5 فلسطينيين قتلوا، السبت؛ في صدامات مع القوات الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تزامنًا مع تصعيد في قطاع غزة بعد هجوم نفذته حركة حماس ضد إسرائيل.

وشهدت نقاط تماس في الخليل وقلقيلية ورام الله في الضفة، مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.