"عملية مركبة" تستهدف الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة برفح
تعرّض الجيش الإسرائيلي، الخميس، لـ"عملية مركبة" من قبل حماس في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، حيث يواصل الجيش هجومه على المخيم الذي يعد أحد أهم المعاقل العسكرية للحركة الفلسطينية.
وقالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة "حماس"، إنها "استهدفت دبابتي ميركفاه بقذائف (الياسين 105) في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي القطاع"، مشيرة إلى أن مقاتليها لاحقوا طاقم الدبابتين داخل أزقة المخيم.
وأضافت أن "مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود من المسافة صفر"، وفق ما ذكرت في بيانات عسكرية متتالية ومقتضبة.
وتابعت في بيان لاحق، أنه "استكمالًا للكمين المركب المعد مسبقًا لجنود وآليات العدو في مخيم الشابورة، تمكن مقاتلو القسام مجددًا من استهداف آليتين"، مشيرة إلى رصد هبوط عدد من الطائرات المروحية لإخلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين.
ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة، بيانًا حول خسائر في صفوف جنوده خلال الهجوم في رفح، إلا أنه عادة ما يتأخر في ذلك، بسبب إجراءات متعلقة بالرقابة العسكرية، وبإبلاغ ذوي العسكريين القتلى قبل الإعلان عن مقتلهم.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، بسماع دوي قصف وتصاعد للدخان من مناطق متفرقة من مدينة رفح، من بينها منطقة الشابورة التي تشهد قصفًا مكثفًا.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن "الفريق القتالي التابع للواء ناحال، يواصل القتال في منطقة رفح بقيادة الفرقة 162".
وسبق أن تعرض الجيش الإسرائيلي قبل أيام، لكمين في مخيم الشابورة، حيث انفجرت بناية سكنية مفخخة في جنود إسرائيليين دخلوها، ما أدى لمقتل ضابط وثلاثة جنود إسرائيليين.