"عملية مركبة" تستهدف الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة برفح

تعرّض الجيش الإسرائيلي، الخميس، لـ"عملية مركبة" من قبل حماس في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، حيث يواصل الجيش هجومه على المخيم الذي يعد أحد أهم المعاقل العسكرية للحركة الفلسطينية.

وقالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة "حماس"، إنها "استهدفت دبابتي ميركفاه بقذائف (الياسين 105) في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي القطاع"، مشيرة إلى أن مقاتليها لاحقوا طاقم الدبابتين داخل أزقة المخيم.

وأضافت أن "مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود من المسافة صفر"، وفق ما ذكرت في بيانات عسكرية متتالية ومقتضبة.

وتابعت في بيان لاحق، أنه "استكمالًا للكمين المركب المعد مسبقًا لجنود وآليات العدو في مخيم الشابورة، تمكن مقاتلو القسام مجددًا من استهداف آليتين"، مشيرة إلى رصد هبوط عدد من الطائرات المروحية لإخلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين.