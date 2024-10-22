ضاحية بيروت "تحت القصف".. وحزب الله يستهدف قاعدة "ستيلا ماريس" (فيديو)

أعلن "حزب الله" أنه أطلق صواريخ في وقت مبكر الثلاثاء على "قاعدة بحرية" قرب حيفا في شمال إسرائيل بعدما تبنى ضربات مماثلة على موقعين في "ضواحي تل أبيب"، فيما تجددت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال حزب الله، في بيان، إنه قصف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب حيفا بـ"صلية صاروخية نوعية"، مشيرا أيضا إلى قصف موقعين في "ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي فرض إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب، وأن حركة الطيران توقفت بالكامل في مطار بن غوريون.

جاء ذلك بعد سماع صافرات الإنذار في مناطق واسعة في الشمال، وامتداداً إلى وسط إسرائيل.

وكان الطيران الإسرائيلي شن غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية صباح اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من الهدوء التي أعقبت غارات على الضاحية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وفي المقابل عادت صافرات الإنذار تدوي في عدد من المناطق في شمالي إسرائيل، إضافة إلى وسطها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في منطقة شومرون وسط إسرائيل، وأضاف أن التفاصيل قيد المراجعة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات على بلدة الخيام منذ ساعات الصباح الأولى، كما قام بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات دعت سكان عدد كبير من البلدات في الجليل الغربي للبقاء قرب الأماكن المحصنة، وأن صافرات الإنذار دوت منذ الصباح في عشرات المناطق، بينها حيفا وخليجها، وعكا، وشرق تل أبيب، وأضافت أن انفجاراً كبيراً سمع في مناطق واسعة في الوسط.

بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخاً أطلق من لبنان وسقط في منطقة مفتوحة قرب "موديعين عيليت" غربي رام الله.