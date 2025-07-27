بدء دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة (فيديو)

بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وتزامناً ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن قافلة مساعدات إنسانية مكوّنة من 60 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية، انطلقت باتجاه القطاع.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تجهيز وتسيير هذه القافلة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي والمطبخ المركزي العالمي.

وكانت إسرائيل أعلنت "تعليقا تكتيكياً" لعملياتها العسكرية في أجزاء من القطاع للسماح بتوزيع الإعانات للفلسطينيين.