الجيش الإسرائيلي ينذر سكان قرى في جنوب لبنان بـ"الإخلاء الفوري"

وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنذارا إلى عدة قرى جنوبي لبنان بـ"الإخلاء الفوري"، استعدادا لقصف محتمل، بذريعة تدمير بنى تحتية لميليشيا حزب الله.

وأعلن المتحدث باسم الجيش أن القوات الإسرائيلية ستهاجم قريبا بنى تحتية تابعة لميليشيا حزب الله، وذلك بدعوى أنه يحاول "استعادة أنشطته في المنطقة".

وأنذر سكان مبان، قال إنه تم تحديدها بالخرائط المرفقة، عبر حساب الجيش الإسرائيلي في منصة "إكس"، في عدة قرى هي ميس الجبل، وكفر تبنيت، ودبين، موجها حديثه للسكان بأنهم يتواجدون في مبان يستخدمها حزب الله.

وطالب بإخلاء هذه المباني والمباني المجاورة لها فورا، استعدادا لمهاجمتها.

وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على القيادي في حزب الله، حسين سيفو شريف، في غارة استهدفته في بعلبك.