جدل بشأن مساعدة فرنسا وألمانيا للمغرب بعد الزلزال

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم الإثنين، أن الأمر يعود إلى المغرب في طلب المساعدة الفرنسية للتعامل مع أسوأ زلزال شهدته خلال أكثر من 6 عقود، معلنة استعداد باريس لتقديم العون إذا طلب منها هذا.

ومرت العلاقات بين باريس والرباط بوقت صعب في السنوات القليلة الماضية، لا سيما بشأن الصحراء المغربية التي تريد المغرب من فرنسا الاعتراف بمغربيتها، ولا يوجد سفير للمغرب في باريس منذ يناير/ كانون الثاني.

وقالت كولونا لتلفزيون (بي.اف.ام) لدى سؤالها عن سبب عدم تقديم المغرب لطلب رسمي بالمساعدة العاجلة إلى باريس رغم قبولها المساعدة من إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات "هذا جدل في غير محله".

وأضافت: "مستعدون لمساعدة المغرب، هذا قرار سيادي مغربي والقرار يعود لهم".

وقالت كولونا، إن باريس خصصت 5 ملايين يورو (5.4 مليون دولار) للمنظمات غير الحكومية العاملة في المغرب.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان لقناة "فرنسا 2" في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن المغرب دولة "شقيقة" ولديها إمكانات للتعامل مع جهود الإغاثة منفردة.

وكان 4 مواطنين فرنسيين من بين قتلى الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2100.

في ذات الإطار، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم إن برلين لا ترى أي مؤشرات على أن قرار المغرب عدم الاستجابة لعروض ألمانيا تقديم مساعدات لضحايا الزلزال سياسي.

وأشار المتحدث إلى أن "العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والمغرب جيدة"، مضيفا أن الجانب المغربي شكر ألمانيا على عرضها تقديم المساعدة.

وقال إن ألمانيا تعلمت من فيضانات شهدتها عام 2021 وتسببت في سقوط قتلى أن تنسيق المساعدات مهم في أثناء الكوارث الكبرى لضمان عدم إعاقة عمال الإنقاذ بعضهم بعضا.

وتابع: "نحن على يقين من أنهم (المغرب) فكروا بعناية شديدة بشأن القوات التي يمكن نشرها وأين وكيف يمكنهم الوصول إلى هناك، وما هي قدرات النقل المتاحة على سبيل المثال".