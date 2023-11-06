إسرائيل تقصف مبنى بمستشفى الشفاء وتدمر نظام الألواح الشمسية فوقه
أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف نظام الألواح الشمسية فوق مبنى بمجمع مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة، بعد استهدافه بغارة جوية.
وسبق أن واجهت إسرائيل اتهامات باستهداف أسطح المنازل وألواح الطاقة الشمسية فوق منازل ومخابز في غزة.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه السلطات الإسرائيلية حصارها التام على غزة وتسمح بمرور كميات قليلة من المساعدات عبر معبر رفح مع مصر، وتمنع مرور الوقود بعد أن قطعت الكهرباء والمياه عن القطاع بالتزامن مع بدء العملية العسكرية.
وحذرت وزارة الصحة في غزة من نفاد الوقود في القطاع الصحي، في وقت أعلنت فيه مستشفيات بينها الإندونيسي خروجه عن الخدمة بسبب انقطاع الوقود.
ومنذ 31 يوماً يواصل الجيش الإسرائيلي قصف غزة جوًا وبرًا، وقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني وأصاب نحو 24 ألفًا، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية.
بينما قتلت حركة حماس في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكثر من 1400 إسرائيلي وجرحت أكثر من 5 آلاف، وفقاً لمصادر رسمية إسرائيلية.