إسرائيل تقصف مبنى بمستشفى الشفاء وتدمر نظام الألواح الشمسية فوقه

وحذرت وزارة الصحة في غزة من نفاد الوقود في القطاع الصحي، في وقت أعلنت فيه مستشفيات بينها الإندونيسي خروجه عن الخدمة بسبب انقطاع الوقود.

ومنذ 31 يوماً يواصل الجيش الإسرائيلي قصف غزة جوًا وبرًا، وقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني وأصاب نحو 24 ألفًا، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية.

بينما قتلت حركة حماس في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكثر من 1400 إسرائيلي وجرحت أكثر من 5 آلاف، وفقاً لمصادر رسمية إسرائيلية.