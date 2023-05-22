هل يلتزم طرفا النزاع في السودان باتفاق جدة؟

وقع طرفا النزاع في السودان ممثلين في القوات المسلحة، والدعم السريع، اتفاقا قصير المدى لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، يبدأ اعتبارا من مساء اليوم الإثنين، قابلا للتمديد حال موافقة الطرفين.

وفور الإعلان عن اتفاق جدة السبت الماضي، برز سؤال ظل يتكرر حول مدى التزام طرفي النزاع في السودان بتنفيذه، خاصة وأن هناك عددا من الاتفاقات منذ بدء المواجهات لم يتم الالتزام بها.

فرصة نجاح

وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي، عبد العال مكين، إن اتفاق جدة فرصة سانحة للطرفين لإحكام صوت العقل للبدء فورًا في تنفيذ الاتفاق.

وأكد مكين في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن فرص نجاح الاتفاق كبيرة، فالطرفان يريدان وقف الحرب والدخول في هدنة إنسانية سريعة تساعدهما في إنقاذ الوضع الخدمي والصحي، لا سيما وأن الاتفاق شدد على فتح مسارات آمنة برقابة دولية تساعد على نجاح الاتفاق واستمرارية الهدنة.