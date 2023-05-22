هل يلتزم طرفا النزاع في السودان باتفاق جدة؟
وقع طرفا النزاع في السودان ممثلين في القوات المسلحة، والدعم السريع، اتفاقا قصير المدى لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، يبدأ اعتبارا من مساء اليوم الإثنين، قابلا للتمديد حال موافقة الطرفين.
وفور الإعلان عن اتفاق جدة السبت الماضي، برز سؤال ظل يتكرر حول مدى التزام طرفي النزاع في السودان بتنفيذه، خاصة وأن هناك عددا من الاتفاقات منذ بدء المواجهات لم يتم الالتزام بها.
فرصة نجاح
وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي، عبد العال مكين، إن اتفاق جدة فرصة سانحة للطرفين لإحكام صوت العقل للبدء فورًا في تنفيذ الاتفاق.
وأكد مكين في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن فرص نجاح الاتفاق كبيرة، فالطرفان يريدان وقف الحرب والدخول في هدنة إنسانية سريعة تساعدهما في إنقاذ الوضع الخدمي والصحي، لا سيما وأن الاتفاق شدد على فتح مسارات آمنة برقابة دولية تساعد على نجاح الاتفاق واستمرارية الهدنة.
تفاؤل كبير
من جانبه، عبر رئيس الحزب الوطني الاتحادي القيادي بالحرية والتغيير - المجلس المركزي، يوسف محمد زين، عن تفاؤله الكبير بتنفيذ اتفاق جدة بين طرفي النزاع.
وبرر محمد زين في تصريح لـ"إرم نيوز" تفاؤله ليس فقط لأن الاتفاق مراقب، بل ربما بسبب آثار الاحتراب التي تفرض واقعا صعبا على الأطراف كافة.
فرص النجاح
بدوره، يرى المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان المعز حضرة، أن جميع الاتفاقات التي أعلنت في وقت سابق لم تنفذ من جانب طرفي النزاع.
ورهن حضرة في حديثه لـ"إرم نيوز" نجاح الاتفاق بوجود مراقبين دوليين للفصل بين القوات ومراقبة الهُدنة.
وأسفر القتال في السودان، الذي اندلع في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، عن مقتل 705 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 5287 شخصا، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وفرار أكثر من مليون شخص، كما تسبب في أزمة إنسانية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة والإقليم.
خطوة مهمة
ويرى المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، أن اتفاق جدة خطوة أخرى مهمة في طريق إيقاف الحرب.
وقال يوسف في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "نأمل أن يتم الالتزام من القوات المسلحة والدعم السريع بنصوص الاتفاق بما يخفف المعاناة عن الناس، وأن تتوفر الإرادة اللازمة لتطويره لوقف دائم لإطلاق النار ولحل سياسي يجلب سلامًا مستدامًا".
وأضاف "محنة هذه الحرب الذميمة التي ابتلينا بها، يمكن أن تتحول لفرصة لوضع البلاد على الطريق الصحيح، طريق الوحدة والسلام والتحول المدني الديمقراطي المستدام والجيش الواحد القومي المهني، يمكن بلوغ هذه الغايات بنبذ الانقسامات وخطابات الكراهية والتحشيد والاستفادة من دروس الماضي. فهلا استثمرنا هذه الفرصة الأخيرة قبل فوات الأوان".