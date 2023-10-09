بايدن يجري اليوم محادثات مع حلفائه بشأن أحداث غزة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، أنهما سيجريان، اليوم الاثنين، محادثات عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حول التطورات في الشرق الأوسط، لا سيما المتعلقة بهجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس على أهداف إسرائيلية، وتداعياته.