"كوادكوبتر".. خيار الجيش الإسرائيلي الأقل تكلفة لاكتشاف أنفاق حماس

ومنذ ذلك الحين، شقت آلاف الطائرات التجارية بدون طيار طريقها إلى أيدي الجنود الإسرائيليين في ساحة المعركة والمدنيين الإسرائيليين الذين يتطلعون للدفاع عن أنفسهم.

وأفادت الصحيفة بأن طائرات "كوادكوبتر" المسيرة باتت "شريان الحياة" بالنسبة للوحدات الإسرائيلية الأصغر حجمًا والأقل تجهيزًا، مثل تلك المكونة من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم إلى المعركة بعد هجمات حماس.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل استخدمت في السابق، روبوتات ثقيلة متصلة بالسطح من خلال كابل لتفتيش مئات الأميال من الممرات التي حفرتها حماس تحت غزة، لكن أرضيات النفق غالباً ما تكون مليئة بالقمامة، مما يؤدي إلى تعثر الروبوتات، في حين ثبت أن بعض الممرات ضيقة للغاية بحيث لا يمكن تشغيلها.

كما حاولت إسرائيل استخدام الكلاب الآلية، لكنها باهظة الثمن وثقيلة.

سطوة صينية

وتقول الصحيفة إن إسرائيل لم تكن وحدها التي فشلت في التنبؤ بمدى أهمية مسيرات "كوادكوبتر" في مناطق الحرب، فقد ركز الجيش الأمريكي لسنوات على بناء طائرات بدون طيار أكبر وأكثر تكلفة قبل أن يدرك بعد فوات الأوان أنه تنازل عن سوق الطائرات المسيرة لصالح الصين.

وأفادت الصحيفة بأن شركة (إس.زد-دي.جيه.آي تكنولوجي المحدودة) الصينية واليوم، تعد أكبر صانع للطائرات بدون طيار الاستهلاكية في العالم، وقد أصبحت طائراتها الرباعية الرخيصة ذات شعبية كبيرة في ساحة المعركة.

ونقلت الصحيفة عن بليك ريسنيك، الرئيس التنفيذي لشركة (بي آر آي إن سي ) الأمريكية لصناعة الطائرات بدون طيار قوله: "إن إحدى أهم أولويات الاستحواذ لدى الجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي تتمثل في الحصول على الطائرات بدون طيار لاستخدامها في عمليات إنقاذ الرهائن في أنفاق حماس والبيئات الجوفية".

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على نوع الطائرات بدون طيار التي يستخدمها داخل غزة.

ونقلت الصحيفة عن أفيف شابيرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الطائرات بدون طيار "إكس تي إي إن دي" الإسرائيلية لصناعة الطائرات المسيرة قوله إنه عمل مع الجيش الإسرائيلي منذ عدة سنوات لاستخدام مسيرات "كوادكوبتر" لإسقاط البالونات الحارقة التي كان سكان غزة يطلقونها على المناطق والمزارع الإسرائيلية المجاورة والتي كانت تتسبب بإشعال حرائق كبيرة.