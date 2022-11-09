اغتيال صلاح بريش الشبلاوي القيادي البارز في التيار الصدري بالعراق

اغتال مسلحون مجهولون، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، صلاح بريش الشبلاوي، القيادي البارز في "سرايا السلام"، الجناح العسكري للتيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة دون لوحات مرورية فتحوا النار على القيادي البارز في سرايا السلام (التيار الصدري)، صلاح بريش الشبلاوي، في منطقة حي الجهاد، غربي العاصمة العراقية بغداد".

وأوضحت المصادر أن "المسلحين فرّوا إلى جهة مجهولة بعد اغتيال الشبلاوي، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة على مخارج منطقة حي الجهاد لمنع هروب المسلحين إلى خارج المنطقة بعد تنفيذ عملية الاغتيال.

وشهدت المنطقة انتشارًا لمسلحي سرايا السلام، بعد اغتيال أحد قيادات السرايا البارزة في بغداد، والتي يقال إنها جاءت على خلفية ثأر عشائري، ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن حول ملابسات الواقعة.