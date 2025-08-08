ظهور قيادي كردي مثير للجدل في سوريا.. من هو سيبان حمو؟

ظهر القيادي العسكري الكردي البارز سيبان حمو، اليوم الجمعة، في الإعلام علناً للمرة الأولى، بعد نحو 14 عاماً، حيث تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً له بالبدلة العسكرية، تزامناً مع انعقاد مؤتمر "مكونات شمال وشرق سوريا" في مدينة الحسكة.. فمن هو؟.

سيبان حمو، سوري ينحدر من مدينة عفرين، هو عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والقائد العام لوحدات حماية الشعب الكردية "YPG"، التي تعد العمود الفقري لـ"قسد".

وخرج حمو، في لقاء صحفي مع موقع كردي ناطق باللغة التركية، شدد فيه على مطلب "لامركزية الحكم" في شمال وشرق سوريا، بعد أن غاب عن الأضواء كل تلك السنوات، في الوقت الذي تساءل فيه مراقبون عن توقيت ظهوره الحساس والسياق المحيط به في هذه الفترة.

ومن أبرز تصريحات سيبان حمو اليوم تأكيده أن "قسد" تعمل من أجل سوريا لامركزية ديمقراطية وتعددية، مؤكداً رفض العودة إلى النظام السابق بصيغته القديمة، مشدداً أن حكومات مثل "حكومة أحمد الشرع لا تقدم أملًا في الانتقال لدولة ديمقراطية، وقسد قادرة على خيارات بديلة، ولن تنضم إلى الجيش النظامي إذا استمرت عقلية التسلط"، بحسب تعبيره.

تقول تقارير إن حمو كان له الدور الأكبر في تحقيق علاقات متوازنة مع مختلف القوى المتصارعة في ريف حلب الشمالي، من فصائل الجيش الحر آنذاك و"جبهة النصرة"، إلى قوات النظام السابق.

وأشارت مصادر إلى أنه كان الوسيط "غير المعلن" بين أطراف متحاربة، لا سيما قبل التدخل التركي في آب 2016 وإنشاء فصائل موالية لأنقرة، وما تلاه من سيطرة على عفرين في آذار 2018.

وكان آخر ظهور لحمو، قبل نشر صور اليوم، في أغسطس 2014، في منتجع "جبل الأحلام" بباسوطة، خلال اجتماع مع عبد الجبار العكيدي، قائد المجلس العسكري الثوري في حلب.

في أكتوبر 2017، كان أول قيادي من "قسد" يسافر إلى روسيا لمناقشة مستقبل مناطق مثل دير الزور والرقة.

وتناقل ناشطون ما قالوا إنه، في تموز 2018، طُرح اسمه كمبادر لتحرير نساء درزيات مختطفات لدى "داعش"، إما عبر الدفاع العسكري عن السويداء، أو من خلال التفاوض لتبادل أسرى بين الطرفين.

جدير ذكره أن أول صورة نُشرت لسيبان حمو كانت أثناء ترأسه لمراسم عسكرية في مدينة عفرين يناير 2015، أما الصورة الثانية فكانت أثناء لقائه مع العكيدي في عفرين أغسطس 2014، أما الصورة الثالثة فكانت من اللقاء الذي نشر اليوم معه.