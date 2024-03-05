ميقاتي: مفاوضات التهدئة جنوب لبنان ستبدأ في رمضان

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الثلاثاء، أن المفاوضات بشأن التهدئة في جنوب البلاد ستبدأ في شهر رمضان.

وقال ميقاتي، في مقابلة مع قناة الجديد المحلية، إن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين قدم مقترحا يركز على كيفية تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 على نحو كامل، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدرس هذا المقترح.

وكشف رئيس حكومة تصريف الأعمال أن تعزيز الجيش اللبناني سيكون جزءا من اتفاق إنهاء التوتر على الحدود.

وذكر ميقاتي أنه سيجري مع بري اتصالا هاتفيا بالمبعوث الأمريكي خلال 48 ساعة للحديث حول المقترح.

وكان هوكستين حذّر، خلال زيارة لبيروت، أمس الإثنين، من أن الهدنة في غزة لن تؤدي بالضرورة إلى نهاية تلقائية للأعمال القتالية عبر الحدود الجنوبية للبنان.