السيسي: السودان يمر بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على العالم

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن السودان يمر بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتستضيف مصر قمة إقليمية في محاولة للتوسط بين الطرفين المتحاربين بالسودان، وهي أحدث المساعي الدولية الرامية لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقال السيسي في كلمة خلال افتتاح قمة "دول جوار السودان" إن مصر تدعم تطلعات الشعب السوداني نحو العيش في سلام مستدام، مشدداً على ضرورة إطلاق حوار وطني جامع للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة.

ودعا السيسي لإطلاق حوار شامل وجامع لتلبية تطلعات الشعب السوداني، وتشكيل آلية تتولى التواصل مع أطراف الأزمة بالسودان لحل الأزمة.

وطالب الرئيس المصري دول جوار السودان بتوحيد رؤيتها نحو حل الأزمة الراهنة، لافتاً إلى أن هذه القمة تنعقد في "لحظة فارقة"، على حد وصفه.

وشدد السيسي على أن "الاقتتال الدائر في السودان دمر البنية التحتية والمرافق الحيوية بالبلاد، وأن تدهور المؤسسات الصحية في السودان أسفر عن تداعيات إنسانية كارثية".

وأكد ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية حتى التوصل لحل سياسي شامل، مشيداً بمواقف دول جوار السودان التي استقبلت مئات الآلاف من النازحين.

وطالب المجتمع الدولي بالوفاء بتعهدات دعم دول جوار السودان، مؤكداً أن مصر ستبذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني.

وتطالب مصر الأطراف المتحاربة في السودان بوقف التصعيد والبدء في مفاوضات جادة، وحماية الممرات الإنسانية بالسودان وتأمين قوافل المساعدات.