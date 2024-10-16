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قصف حوثي يستهدف أحياء سكنية جنوبي الحديدة في اليمن

قصف حوثي يستهدف أحياء سكنية جنوبي الحديدة في اليمن
عناصر مسلحة تتبع ميليشيا الحوثيالمصدر: رويترز
أشرف خليفة
أشرف خليفة
16 أكتوبر 2024، 7:49 م

استهدفت ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، الأحياء السكنية والمناطق الزراعية جنوبي محافظة الحديدة شمال غربي اليمن، في قصف مدفعي عنيف، وطلقات قنص مباشرة.

 وقالت مصادر ميدانية، لـ"إرم نيوز"، إن: "ميليشيا الحوثي، استخدمت خلال الساعات الماضية، قذائف الهاون، وشنّت عبرها قصفًا عنيفًا، مستهدفةً إحدى المناطق المأهولة في مديرية حيس إلى الجنوب من محافظة الحديدة، والواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة الشرعية".

وبحسب المصادر، فإن: "القصف المدفعي،  لم يسجل حتى اللحظة أي خسائر بشرية، أو جرحى، لكنه تسبب في إتلاف ممتلكاتهم الخاصة، علاوة على ما نجم عن ذلك القصف، من خلق حالة من الخوف والذعر بين المواطنين لا سيما بين النساء والأطفال".

وذكرت المصادر، أن "رصاصات قناصي الحوثيين حققت إصابات مباشرة، استهدفت المواشي والحيوانات، ما أدى إلى نفوقها، الأمر الذي سيُكبد مالكيها خسائر جمة".

يُشار إلى أن شابًا مراهقًا، وامرأة ثلاثينية، تعرضا أمس الثلاثاء، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، لإصابات بالغة، في حادثين منفصلين.

وجاءت إصابة الشاب، على يد قناص حوثي، استهدفه وهو في طريقه إلى إسعاف والدته التي كانت تعاني حالة صحية طارئة، ليجرى إسعافهما معًا من قبل المواطنين.

وأصيبت المرأة بجروح متفرقة جراء قصف مدفعي شنه الحوثيون، والذي تزامن أثناء رعيها للأغنام في مرعى بجانب منزلها.

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