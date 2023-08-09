يديعوت أحرنوت: الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقترح تخفيف القيود عن الفلسطينيين

أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدعم تقديم تسهيلات ملموسة للسلطة الفلسطينية تعزيزا لقدراتها على فرض سيطرتها على مناطق الضفة الغربية، ومن شأنها تخفيف القيود.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الأربعاء، تقريرا مفصلا عن "التسهيلات التي تدعمها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتطالب المستوى السياسي في إسرائيل بتقديمها للفلسطينيين".

وذكرت الصحيفة أن هذه التسهيلات تهدف إلى "تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية، وفرض مزيد من الاستقرار والهدوء في مناطق الضفة الغربية التي تشهد توترا متصاعدا في الآونة الأخيرة".

وحسب التقرير، فإن التسهيلات التي تدعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مصادقة الحكومة عليها تتضمن "تسريح السجناء الأمنيين الفلسطينيين من غير المتهمين بقتل إسرائيليين، وممن لا ينتمون لتنظيمات مسلحة، خاصة كبار السن منهم، والذين شارفت محكومياتهم على الانتهاء".

وتتضمن التسهيلات المقترحة "تقليص فترات الإغلاق الأمني الذي تفرضه إسرائيل في المناسبات على مناطق السلطة الفلسطينية لا سيما خلال الأعياد اليهودية".

واشتملت على "مواصلة السماح لفلسطينيين باستخدام مطار رامون في الجنوب للسفر إلى الخارج".

كما تتضمن "الحد من توغل الجيش الإسرائيلي إلى المناطق الفلسطينية المصنفة A باستثناء الحالات التي تستدعي الضرورة".

واشتملت التسهيلات المقترحة أيضا "العمل على ترتيب البناء في مناطق C حيث لا خرائط هيكلية للسكان في هذه المناطق ولهذا يلجأ الجميع إلى البناء غير المرخص ما يعرض أبنيتهم للهدم والغرامات، إضافة لمنع الجريمة القومية، ووقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم".

وأضافت يديعوت أحرنوت أن هناك عدة تسهيلات أخرى مطروحة على طاولة الحكومة الإسرائيلية، مثل تطوير بئر الغاز "مارين" قبالة شواطئ قطاع غزة، وغير ذلك من الإجراءات.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين ومحللين قولهم إن "التسهيلات المذكورة ستواجه معارضة الأطراف المتشددة في الائتلاف الحكومي اليميني الحالي، ومن المحتمل ألا تتم المصادقة عليها جميعا".

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية