عشرات القتلى والجرحى بغارات إسرائيلية على غزة وخانيونس ودير البلح

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ 78، عبر غارات جوية ومدفعية وبمشاركة الزوارق الحربية، مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وأدى قصف نفذه طيران الجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط القطاع، إلى مقتل ما لا يقل عن 18 فلسطينيا وإصابة العشرات مساء الجمعة، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بغارة استهدفت منزلا في شارع العشرين شرق المخيم الذي يضم مئات النازحين.

كما دمرت غارة إسرائيلية، محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وفق ذات المصدر.

وفي مدينة خانيونس قصفت المدفعية الإسرائيلية الطابق الأخير من منزل يعود لعائلة عرفة في حي الأم،؛ إذ أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطيران الإسرائيلي نفذ قصفا عنيفا استهدف محيط مستشفى الأمل التابع لها في خانيونس.