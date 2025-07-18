مقتل زوجين بغارة وتوغّل إسرائيلي في جنوب لبنان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، بمقتل رجل وزوجته جراء غارة جوية شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلهما في بلدة قبريخا جنوبي البلاد، فيما نجت ابنتهما من الهجوم.

وتأتي هذه الغارة بعد تصعيد ميداني شهد تنفيذ ضربتين جويتين إسرائيليتين على بلدة الناقورة وطريق عام تول – الكفور، ما أدى إلى سقوط قتيلين، في ظل استمرار التوتر على الجبهة الجنوبية.

وفي وقت مبكر من فجر الجمعة، توغلت قوة إسرائيلية داخل بلدة ميس الجبل، حيث دخلت آليات عسكرية ودراجات نارية الأحياء السكنية، قبل أن تعمد إلى تفجير جرافتين تعملان على رفع أنقاض المنازل المدمرة، ثم انسحبت باتجاه الحدود، وفق تقارير محلية.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، وأنها لن تسمح لميليشيا حزب الله بإعادة تأهيل بنيته العسكرية.

وتوعّدت بمواصلة شنّ ضربات ما لم تنزع السلطات سلاح الميليشيا.

ونصّ وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

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ونصّ الاتفاق أيضا على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.