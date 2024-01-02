الانقسام الفلسطيني.. عقبة إضافية أمام وقف الحرب في غزة

وأوضح القيادي، الذي فضل عدم ذكره اسمه، لـ"إرم نيوز"، أنه "بالرغم من المؤشرات الإيجابية التي قدمتها حماس بهذا الشأن في تصريحات بعض قياداتها السياسيين؛ إلا أنها تراجعت عن ذلك".

وأشار القيادي في فتح، إلى أن "حماس رفضت فتح حوار بشأن مستقبل الحكم بغزة، على الرغم من أن ذلك جاء بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

تدخلات خارجية

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، أن "التدخلات الخارجية تجد في الانقسام فراغًا تدخل من خلاله لتقسيم الفلسطينيين"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مستقبل قطاع غزة.

وأوضح رباح، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "مستقبل غزة شأن فلسطيني داخلي يتطلب توحيد الصيغة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير"، مبينًا أن ذلك يتطلب حوارًا فلسطينيًّا داخليًّا بين مختلف المكونات السياسية.

وأشار رباح، إلى أنه من "الطبيعي أن تكون حماس معنية بوقف إطلاق نار وتبادل أسرى وهذا أمر مهم وضروري"، واستدرك: "لكن عندما يجري الحديث عن مسار سياسي يجب أن يكون هناك صيغة قيادية فلسطينية موحدة".

وتابع: "لا يجب أن تنفرد حماس أو فتح بالمسار السياسي، ويجب أن يكون هناك موقف موحد يقطع الطريق على محاولات اللعب على الخلافات والتناقضات الفلسطينية"، مؤكداً على ضرورة الدعوة لحوار وطني شامل والتوافق على إطار موحد لمنظمة التحرير.

وبين رباح، أن "القضية الفلسطينية تمر بوضع مصيري، يستوجب على القيادة إطلاق مسار سياسي على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة"، وأكد أن "هذه الحرب بكل هذه التضحيات لا بد أن تتوج بهذا المسار، وإلا فإن كل هذا سيذهب أدراج الرياح".

ما الذي تريده حماس؟

ويرى المختص في الشأن الفلسطيني، رياض العيلة، أن "حماس لا يمكن أن تقبل بسهولة التنازل عن الحكم في غزة، أو بأي اتفاق يحد من صلاحياتها"، مشيراً إلى أن الحركة متمسكة بالحكم، وهو السبب الرئيس لعرقلتها للانتخابات.

وأوضح العيلة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه وبالرغم من حاجة حماس إلى شريك في إدارة غزة بعد الحرب لديه قبول دولي وإقليمي؛ إلا أنها تريد لهذا الشريك أن يكون في إطارها ووفق الشروط التي تمليها عليه".

وأضاف: "حماس تفاوض إسرائيل عبر الوسطاء بشكل منفرد وتسعى للوصول لحل تفرضه على الفلسطينيين وتروج له على أنه انتصارٌ سياسيٌّ وعسكريٌّ لها، وقبولها بأي اتفاق يحد من صلاحياتها تعتبره خسارة كبيرة".