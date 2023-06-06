السفيرة الأمريكية ببغداد: قواتنا موجودة في العراق بطلب رسمي

قالت السفيرة الأمريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي، الثلاثاء، إن قوات بلادها موجودة في العراق بطلب من الحكومة العراقية لدعم وتطوير القوات الأمنية، من أجل ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش.

وأكدت رومانوسكي في تصريحات أدلت بها عقب لقاء جمعها مع رئيس الوزراء العراقي محمد سياع السوداني، التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمواصلة العمل لمكافحة داعش وتجفيف مصادر تمويله، والتصدي لدعايته، وتعقب تحركات مقاتليه الأجانب.

وكشفت السفيرة أن السوداني أطلعها خلال اللقاء على تقييم أجرته الحكومة العراقية يفيد بأن تنظيم داعش لا زال يشكل تهديدا على الأمن القومي والإقليمي والدولي، وأن الولايات المتحدة تتفق مع هذا التقييم وأن القتال ضد "إرهاب" داعش لم يتنه بعد.