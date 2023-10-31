الجيش الإسرائيلي: نخوض معارك ضارية مع حماس في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنه يخوض "معارك ضارية" داخل قطاع غزة مع مقاتلي حركة حماس، مع توسيع الدولة العبرية عملياتها البرية في إطار الحرب ضد الحركة الفلسطينية.
وقال الجيش في بيان، إنّ "قواته تخوض معارك ضارية مع حماس في عمق قطاع غزة"، مضيفًا أنه "قصف خلايا إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومواقع مراقبة".
وأوضح الجيش، أنه "صادر العديد من الأسلحة بينها بنادق ومتفجرات"، مؤكدًا "مقتل عشرات المسلحين في الساعات الماضية".
في المقابل، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن "مقاتليها يخوضون اشتباكًا مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة، واستهدفوا آليتين ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما، ويُجهِزون على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى في بيت حانون بشمال القطاع".
وكانت القسام أعلنت في وقت سابق فتح النار من كمين في اتجاه "الآليات المتوغلة غرب منطقة التوام شمال القطاع"، مشيرة إلى أنها استهدفت "3 آليات صهيونية بقذائف ياسين 105".