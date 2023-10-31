الجيش الإسرائيلي: نخوض معارك ضارية مع حماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنه يخوض "معارك ضارية" داخل قطاع غزة مع مقاتلي حركة حماس، مع توسيع الدولة العبرية عملياتها البرية في إطار الحرب ضد الحركة الفلسطينية.

وقال الجيش في بيان، إنّ "قواته تخوض معارك ضارية مع حماس في عمق قطاع غزة"، مضيفًا أنه "قصف خلايا إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومواقع مراقبة".

وأوضح الجيش، أنه "صادر العديد من الأسلحة بينها بنادق ومتفجرات"، مؤكدًا "مقتل عشرات المسلحين في الساعات الماضية".