لليوم الثالث.. استمرار المواجهات بالضفة الغربية

لليوم الثالث على التوالي تشهد بضع مدن بالضفة الغربية، حالة من التوتر على خلفية إجراءات تصعيدية نفَّذها الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بعد هجوم مسلح نفَّذه فلسطينيان قرب مستوطنة يهودية أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين.

وفي بيت لحم، أصيبَ شابٌ بالرصاص واعتُقل فتى في مواجهات أثناء اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم الدهيشة جنوب المدينة.

ونقلت وكالة "معا" عن مصادر محلية، أن الجيش الإسرائيلي، أطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت أثناء عملية الاقتحام؛ ما أسفر عن إصابة فتى بالرصاص في يده، نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة بيت لحم.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية شخصين من مخيّم العروب شمال مدينة الخليل.

وإلى نابلس، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين جرّاء اندلاع مواجهات بعد أن حاصرت قوات من الجيش الإسرائيلي منزل الأسير كمال جوري بمنطقة شارع تل فجرا وقامت بتفجيره بعد بضع ساعات.