لليوم الثالث.. استمرار المواجهات بالضفة الغربية
لليوم الثالث على التوالي تشهد بضع مدن بالضفة الغربية، حالة من التوتر على خلفية إجراءات تصعيدية نفَّذها الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بعد هجوم مسلح نفَّذه فلسطينيان قرب مستوطنة يهودية أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين.
وفي بيت لحم، أصيبَ شابٌ بالرصاص واعتُقل فتى في مواجهات أثناء اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم الدهيشة جنوب المدينة.
ونقلت وكالة "معا" عن مصادر محلية، أن الجيش الإسرائيلي، أطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت أثناء عملية الاقتحام؛ ما أسفر عن إصابة فتى بالرصاص في يده، نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة بيت لحم.
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية شخصين من مخيّم العروب شمال مدينة الخليل.
وإلى نابلس، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين جرّاء اندلاع مواجهات بعد أن حاصرت قوات من الجيش الإسرائيلي منزل الأسير كمال جوري بمنطقة شارع تل فجرا وقامت بتفجيره بعد بضع ساعات.
واعتقل الأسير جوري في شباط/ فبراير الماضي، على خلفية اتهامِه بالتورط في عملية إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.
وعلى الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله، نصبت قوات إسرائيلية فجر اليوم بيوتًا متنقلة "كرفانات" على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن جرّافات الجيش الإسرائيلي جرَفت أرضًا في المنطقة الواقعة على الطريق جنوب اللبن الشرقية وسنجل لإقامة بؤرة استيطانية على أراضٍ تعود ملكيتها لفلسطينيين.
وأشارت الوكالة إلى أن المنطقة المحيطة ببلدات سنجل وترمسعيا واللبن الشرقية محاصرة بأكثر من سبع بؤر استيطانية متلاصقة فوق تلال البلدات الثلاث، لتشكل بذلك تكتلًا استيطانيًّا ضخمًا وسط الضفة الغربية، والذي يعد فاصلًا بين شمالها وجنوبها.
وإلى المسجد الأقصى، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحاته مِن باب المغاربة تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وذكَرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، نشرته وسائل إعلام فلسطينية، أن عشرات المستوطنين نفَّذوا جولات استفزازية وأدَّوْا طقوسًا تلمودية في ساحاته، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل".