العراق.. قتلى وجرحى بانهيار جسر "العطيشي" في كربلاء (فيديو)

أفادت مصادر محلية وشهود عيان، مساء السبت، بانهيار جسر العطيشي قرب مدخل باب بغداد في محافظة كربلاء العراقية، وسط أنباء عن وقوع ضحايا مدنيين تحت الأنقاض.

وأشارت الأنباء الأولية إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين إصابات خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفى بعد انهيار جزء من الجسر.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء: "انهيار جسر العطيشي، الذي يربط طريق كربلاء بالعاصمة بغداد، أسفر عن تسجيل عدد من الإصابات بين المواطنين، والإحصائية النهائية لم تُعرف بعد؛ الجسر ما زال قيد الإنجاز ولم يكتمل، وسيُفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى لسقوط الجسر، وسط حالة من الفزع بين المواطنين القريبين منه.

في السياق ذاته، أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بأن الفرق متواجدة حالياً في موقع الانهيار، وتواصل أعمال إزالة الأنقاض بحثاً عن أشخاص عالقين تحتها.