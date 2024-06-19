"حدث خطير"..هلع في إسرائيل بشأن قدرات حزب الله بعد فيديو "الهدهد"

تساءلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كيفية تمكن ميليشيا حزب الله من التقاط لقطات بواسطة طائرة دون طيار تسللت إلى المجال الجوي الإسرائيلي، وعادت إلى لبنان دون إطلاق أي تحذيرات أو إنذارات.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية ما حدث بالخطير، وذلك بعد نشر ميليشيا حزب الله اللبناني مقطعا مصورا مدته 9 دقائق و31 ثانية تحت عنوان "ما رجع به الهدهد" يتضمن مسحا دقيقا لمناطق بشمال إسرائيل.

رسالة واضحة

ورأى بعضهم أن نجاح ميليشيا حزب الله بتصوير العمق العملياتي في إسرائيل يدل على أن الحزب يملك ذراعا قوية وطويلة تستطيع من خلالها الوصول إلى أماكن وأهداف إستراتيجية مهمة بإمكانها إلحاق دمار كبير بإسرائيل.

من جانبها قالت صحيفة "يدعوت أحرنوت" إنه "من المفارقات أن اسم المسيرة يرمز إلى الهدهد، الطائر الوطني الإسرائيلي"، مؤكدة أن مقاطع الفيديو تضمنت فعلا لقطات لميناء حيفا، وأحياء سكنية في المدينة، ومركز تسوق، ومصنعا لشركة رافائيل للدفاع، كما وثقت تعقب طائرة دون طيار لمركبة متحركة.

وأضافت "كيف تمكنت طائرة من دون طيار من إنتاج مثل هذه الصور الملونة عالية الجودة لمواقع حساسة من ارتفاع منخفض نسبيًا لمثل هذه الفترة الطويلة من الزمن".

ومضت الصحيفة "السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تمكنت من العودة إلى لبنان والهبوط بسلامة؟".