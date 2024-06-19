"حدث خطير"..هلع في إسرائيل بشأن قدرات حزب الله بعد فيديو "الهدهد"
تساءلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كيفية تمكن ميليشيا حزب الله من التقاط لقطات بواسطة طائرة دون طيار تسللت إلى المجال الجوي الإسرائيلي، وعادت إلى لبنان دون إطلاق أي تحذيرات أو إنذارات.
ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية ما حدث بالخطير، وذلك بعد نشر ميليشيا حزب الله اللبناني مقطعا مصورا مدته 9 دقائق و31 ثانية تحت عنوان "ما رجع به الهدهد" يتضمن مسحا دقيقا لمناطق بشمال إسرائيل.
رسالة واضحة
ورأى بعضهم أن نجاح ميليشيا حزب الله بتصوير العمق العملياتي في إسرائيل يدل على أن الحزب يملك ذراعا قوية وطويلة تستطيع من خلالها الوصول إلى أماكن وأهداف إستراتيجية مهمة بإمكانها إلحاق دمار كبير بإسرائيل.
من جانبها قالت صحيفة "يدعوت أحرنوت" إنه "من المفارقات أن اسم المسيرة يرمز إلى الهدهد، الطائر الوطني الإسرائيلي"، مؤكدة أن مقاطع الفيديو تضمنت فعلا لقطات لميناء حيفا، وأحياء سكنية في المدينة، ومركز تسوق، ومصنعا لشركة رافائيل للدفاع، كما وثقت تعقب طائرة دون طيار لمركبة متحركة.
وأضافت "كيف تمكنت طائرة من دون طيار من إنتاج مثل هذه الصور الملونة عالية الجودة لمواقع حساسة من ارتفاع منخفض نسبيًا لمثل هذه الفترة الطويلة من الزمن".
ومضت الصحيفة "السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تمكنت من العودة إلى لبنان والهبوط بسلامة؟".
وذكرت "القناة الـ 14" الإسرائيلية أنّ "فيديوهات حزب الله تنقل رسالة لا لبس فيها لإسرائيل، مفادها أنّ الحزب موجود داخل إسرائيل في الجو والبر والبحر، ويخطط للاحق، وأنّه قادر على توجيه ضربات قاسية"، وتصوير هذه الفيديوهات هو "إخفاق أمني إسرائيلي من الدرجة الأولى".
مضيفةً أنّ "الوضع في الشمال أسوأ بكثير مما نتصور".
وتقوم المؤسسة الأمنية الآن بالتحقيق فيما إذا كان عرب إسرائيليون ساعدوا ميليشيا حزب الله على التصوير في أعماق البلاد، وفقا للقناة الإسرائيلية 14.
مقطع ترويجي
وتضمنت المشاهد التي وردت في الفيديو مواقع إسرائيلية حساسة، من بينها قواعد عسكرية ومخازن أسلحة وصواريخ وموانئ بحرية ومطارات بمدينة حيفا الواقعة على بعد 27 كيلومترا من الحدود اللبنانية.
وظهرت في الفيديو مشاهد جوية لمدينة حيفا، بما فيها مجمع الصناعات العسكرية لشركة "رافائيل" ومنطقة ميناء حيفا التي تضم قاعدة حيفا العسكرية وميناء حيفا المدني ومحطة كهرباء حيفا ومطار حيفا وخزانات نفط ومنشآت بتروكيميائية، كما ظهر مبنى قيادة وحدة الغواصات وسفينة "ساعر 4.5" المخصصة للدعم اللوجستي وسفينة "ساعر 5".
وقبيل نشر الفيديو كاملا كان الإعلام الحربي لميليشيا حزب الله قد نشر مقطعا ترويجيا للفيديو تحت عنوان "ما رجع به الهدهد".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي، قال في بيان، الثلاثاء، إن طائرات سلاح الجو التابعة له "هاجمت طوال اليوم فرق إطلاق الطائرات دون طيار التابعة لمنظمة حزب الله".
وجاء في البيان المصحوب بمقطع فيديو "خلال النهار، هاجمت طائرات سلاح الجو فرق إطلاق الطائرات دون طيار من الوحدة الجوية لحزب الله، التي قادت عشرات العمليات ضد إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي".
وتتبادل إسرائيل وميليشيا حزب الله، القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود، منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر، على إسرائيل وأدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.