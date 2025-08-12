الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ69 للمساعدات على غزة (فيديو)

نفّذت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، الإنزال الجوي الـ69 للمساعدات على قطاع غزة، ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن العملية جرت بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من: ألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وفرنسا.

وحملت الشحنة، وفق الوكالة، كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

كما دخلت عبر المعابر البرية 20 شاحنة محمّلة بنحو 500 طن من المواد الغذائية الموجّهة إلى الأهالي، ضمن الجهود الإماراتية المستمرة لتأمين الإمدادات الحيوية براً وجواً، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة أن "إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جواً، بلغ أكثر من 3924 طناً من المساعدات المتنوعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً لالتزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز صمودهم".

وتابعت أن "هذه المبادرات تعكس الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي، من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية، وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات".