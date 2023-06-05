الخارجية اللبنانية لـ"إرم نيوز": فرنسا لم تتقدم بطلب رفع الحصانة عن عدوان
تعتزم فرنسا طلب رفع الحصانة الدبلوماسية عن سفير لبنان في باريس رامي عدوان، في إطار التحقيق الذي فتحته وزارة الخارجية الفرنسية بشبهة قيامه بالاغتصاب والعنف المتعمد بحق موظفتين سابقتين في السفارة اللبنانية.
وقالت مصادر في الخارجية اللبنانية لـ"إرم نيوز" إنه "ليس هناك أي طلب فرنسي تم تقديمه بهذا الخصوص حتى اليوم".
وكانت الخارجية اللبنانية قد أرسلت السبت الماضي، وبشكل عاجل، لجنة تحقيق إلى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة، ولم ينتج أي شيء بعد عن هذا التحقيق.
وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية بلال عبدالله لـ"إرم نيوز" إن "موضوع طلب رفع الحصانة يعود تقديره إلى وزير الخارجية وفق القوانين المرعية".
وأضاف عبد الله أنه "حسب الادعاء الفرنسي القائم فهناك اتهامات موجهة للسفير، وهذا يعني أن مسارين مترافقين قضائي ودبلوماسي، ويعود الأمر في البت فيهما إلى المراجع القضائية والدبلوماسية".
واستبعد أن "تؤثر هذه القضية على العلاقات اللبنانية الفرنسية".
وأوضح عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ الدكتور بول مرقص أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية الموقعة عام 1961هي التي ترعى مثل هذه الحالات.
وتنص الاتفاقية على أنه يعود فقط للدولة المعتمدة سحب الحصانة الدبلوماسية لسفيرها.
وأشار مرقص إلى الإجراءات التي يجب اتباعها في هذا المسار، تشمل تقديم طلب لرفع الحصانة الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية، الجهة المختصة في قضايا الشؤون الدبلوماسية، ومن ثم تتم دراسة الطلب وإتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي حال رفض الدولة المعتمدة تنفيذ الالتزامات المفروضة أو لم تنفذها في فترة معقولة، فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف بالشخص المعني بوصفه عضوا في البعثة.
وأكد مرقص أنه "لا يحق للدولة الفرنسية اتخاذ أي تدابير بحق السفير اللبناني في فرنسا إذا لم توافق الدولة اللبنانية على رفع الحصانة الدبلوماسية عنه".