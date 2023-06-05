الخارجية اللبنانية لـ"إرم نيوز": فرنسا لم تتقدم بطلب رفع الحصانة عن عدوان

تعتزم فرنسا طلب رفع الحصانة الدبلوماسية عن سفير لبنان في باريس رامي عدوان، في إطار التحقيق الذي فتحته وزارة الخارجية الفرنسية بشبهة قيامه بالاغتصاب والعنف المتعمد بحق موظفتين سابقتين في السفارة اللبنانية.

وقالت مصادر في الخارجية اللبنانية لـ"إرم نيوز" إنه "ليس هناك أي طلب فرنسي تم تقديمه بهذا الخصوص حتى اليوم".

وكانت الخارجية اللبنانية قد أرسلت السبت الماضي، وبشكل عاجل، لجنة تحقيق إلى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة، ولم ينتج أي شيء بعد عن هذا التحقيق.

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية بلال عبدالله لـ"إرم نيوز" إن "موضوع طلب رفع الحصانة يعود تقديره إلى وزير الخارجية وفق القوانين المرعية".

وأضاف عبد الله أنه "حسب الادعاء الفرنسي القائم فهناك اتهامات موجهة للسفير، وهذا يعني أن مسارين مترافقين قضائي ودبلوماسي، ويعود الأمر في البت فيهما إلى المراجع القضائية والدبلوماسية".

واستبعد أن "تؤثر هذه القضية على العلاقات اللبنانية الفرنسية".