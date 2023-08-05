السعودية تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية "بسرعة"

ويشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وأخرى إسلامية متشددة، منذ أكثر من أسبوع، راح ضحيتها 13 شخصاً وعشرات الإصابات.

كما تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصاعداً في حدة التوتر وسط تهديدات وتبادل الاتهامات بين الطرفين.