وزير الخارجية الأردني يبحث في دمشق العودة الطوعية للاجئين السوريين

وتطرق الوزير الصفدي خلال مناقشاته مع الرئيس الأسد إلى "الخطر الذي يمثّله تهريب المخدّرات عبر الحدود السورية إلى المملكة، وضرورة التعاون في مواجهته"، بحسب بيان الخارجية الأردنية، الذي أشار إلى أن الوزير الصفدي التقى في دمشق نظيره السوري فيصل المقداد.

واتفق الوزيران الصفدي والمقداد على "تشكيلة اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات، وعلى التوافق على موعد لعقد الاجتماع الأول لها في عمّان في أقرب وقت ممكن"، بحسب ما جاء في البيان.

وقال الصفدي إنّ "تهريب المخدّرات عبر سوريا إلى الأردن خطر حقيقي يتصاعد لا بدّ من التعاون على مواجهته"، وإنّ المملكة "ستستمرّ في القيام بكل ما يلزم لحماية أمننا الوطني من هذا الخطر".