وزير الخارجية الأردني يبحث في دمشق العودة الطوعية للاجئين السوريين
تصدرت الخطوات اللازمة لتمكين العودة الطوعية للاجئين السوريين من الأردن، إلى جانب مكافحة تهريب المخدّرات، مباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الرئيس السوري بشّار الأسد، خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الإثنين.
واستعرض الوزير الأردني "الجهود التي تقوم بها المملكة من أجل التدرّج نحو حلّ شامل ينهي الأزمة السورية، ويعالج تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، دولياً، وفي سياق المسار العربي الذي انطلق بعد اجتماعيْ جدّة وعمّان"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.
وتطرق الوزير الصفدي خلال مناقشاته مع الرئيس الأسد إلى "الخطر الذي يمثّله تهريب المخدّرات عبر الحدود السورية إلى المملكة، وضرورة التعاون في مواجهته"، بحسب بيان الخارجية الأردنية، الذي أشار إلى أن الوزير الصفدي التقى في دمشق نظيره السوري فيصل المقداد.
واتفق الوزيران الصفدي والمقداد على "تشكيلة اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات، وعلى التوافق على موعد لعقد الاجتماع الأول لها في عمّان في أقرب وقت ممكن"، بحسب ما جاء في البيان.
وقال الصفدي إنّ "تهريب المخدّرات عبر سوريا إلى الأردن خطر حقيقي يتصاعد لا بدّ من التعاون على مواجهته"، وإنّ المملكة "ستستمرّ في القيام بكل ما يلزم لحماية أمننا الوطني من هذا الخطر".
وأكّد أنّ "قضية اللاجئين قضية أساسية للأردن، حيث يستضيف حوالي 1،3 مليون شقيق سوري، 10% منهم فقط يعيشون في مخيّمات اللجوء، و90% منهم منتشرون في كلّ مدن وقرى وبلدات المملكة".
ويقول الأردن إنّ كلفة استضافة مئات آلاف اللاجئين السوريين على أراضيه تجاوزت 10 مليارات دولار.
وفي الأول من شهر أيار/مايو الماضي، عُقد في عمّان اجتماع تشاوري حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية كلّ من سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، بحث سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.
وأودت الحرب في سوريا بحياة أكثر من نصف مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة، وخلّفت 7 ملايين لاجئ، حيثُ يعيش نحو 5,5 مليون لاجئ سوري مسجّل في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.