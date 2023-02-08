الحكومة السورية: حوالي 300 ألف شخص نزحوا جراء الزلزال

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 298 ألفا اضطروا لترك منازلهم بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع.

ويشير هذا الرقم فيما يبدو إلى سوريين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة وتضررت من الكارثة وليس من يعيشون في مناطق تسيطر عليها أطراف أخرى.