الحكومة السورية: حوالي 300 ألف شخص نزحوا جراء الزلزال
ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 298 ألفا اضطروا لترك منازلهم بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع.
ويشير هذا الرقم فيما يبدو إلى سوريين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة وتضررت من الكارثة وليس من يعيشون في مناطق تسيطر عليها أطراف أخرى.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الدولة "فتحت 180 مأوى للنازحين".
وارتفع عدد قتلى الزلزال في سوريا، إلى أكثر من 2500 فجر اليوم، وفقًا لما أعلنته الحكومة السورية ومنظمة الخوذ البيضاء التي تبذل جهودا لإنقاذ الضحايا في منطقة شمال غرب البلاد التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.