تحرك مفاجئ.. الدبابات الإسرائيلية تتقدم باتجاه عمق مدينة غزة (فيديو)

في تحرك مفاجئ، تقدم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، باتجاه عمق مدينة غزة انطلاقًا من مناطق تمركز قواته جنوب غربي المدينة، وذلك بينما يتواصل القصف العنيف على القطاع منذ صباح اليوم، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

أخبار ذات علاقة "أكسيوس": لقاء مرتقب بين ترامب وقادة عرب لبحث حرب غزة

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بمقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف إسرائيلي، لعمارة تضم مكتب مؤسسة إغاثية في مفترق السامر وسط مدينة غزة.

وبحسب المراسل، قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين، بعد قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية في مفترق السامر وسط مدينة غزة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن القصف استهدف أيضاً بناية تضم مكتبًا لمؤسسة الإغاثة الطبية.

وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم الاثنين، إلى 30 قتيلاً، وعشرات المصابين.

وقصف الجيش الإسرائيلي منزلاً قرب مسجد الشمعة بحي الزيتون شرق مدينة غزة، كما قصف منزلاً في مخيم الشاطئ غرب المدينة.

وبشكل مفاجئ تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه منطقة مربع الجامعات بمدينة غزة، بعد ليلة شهدت قصفًا مكثفًا على المناطق المحيطة بها.