فيديو صادم لـ "رؤوس مقطوعة" يحرج الجيش السوداني
عبّر سودانيون عن صدمتهم من محتوى فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عناصر يتبعون للجيش السوداني وهم يمثلون برؤوس أشخاص بعد فصلها عن أجسادها، قائلين إن القتلى يتبعون لقوات الدعم السريع.
وقال القيادي البارز في تنسيقية القوى الديمقراطية "تقدم" خالد عمر يوسف، على منصة "إكس"، إن "التسجيلات المصورة التي انتشرت، أمس، لمنتسبين للقوات المسلحة السودانية وهم يتفاخرون بجز رؤوس بشرية، تكشف عن انحطاط أخلاقي وسلوك إرهابي لا يمت للإنسانية بصلة".
وأكد أن "هذه الجريمة تنقل الحرب لبعد آخر لا يمكن احتواؤه"، مشيرًا إلى أن حرب 15 أبريل/ نيسان في ذكرى شهرها العاشر، أبت إلا أن تُظهر للجميع أنه لا حدود لبشاعاتها ولا سقف لجرائمها".
وكانت قوات الدعم السريع في السودان قد اتهمت، أمس الخميس، عناصر الجيش السوداني والنظام السابق، بقتل 3 أشخاص "على أساس عرقي وجهوي مع التمثيل بجثثهم".
وقالت في بيان إن "ميليشيات البرهان وكتائب النظام البائد الإرهابية"، بحسب وصف لقوات الجيش، "قامت بذبح 3 أشخاص على أساس عرقي وجهوي والتمثيل بجثثهم".
ووصفت الواقعة بأنها "مشهد يشبه السلوك الإجرامي لهذه المجموعات المتطرفة وينافي الأخلاق، والمروءة، والدين، والقوانين"، وفق البيان.
وتابعت قوات الدعم السريع: "ندين هذه الجريمة البشعة، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان بإدانة هذه الانتهاكات الفظيعة بحق شعبنا".
وختمت بيانها قائلة: "إننا مصممون على إنهاء هذه الحرب لصالح شعبنا وبناء السودان على أسس جديدة وعادلة، وتشكيل جيش قومي يحمي أرضنا وشعبنا ولا يرتهن لحزب أو يخضع لتنظيم أيديولوجي إرهابي".