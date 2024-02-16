فيديو صادم لـ "رؤوس مقطوعة" يحرج الجيش السوداني

وأكد أن "هذه الجريمة تنقل الحرب لبعد آخر لا يمكن احتواؤه"، مشيرًا إلى أن حرب 15 أبريل/ نيسان في ذكرى شهرها العاشر، أبت إلا أن تُظهر للجميع أنه لا حدود لبشاعاتها ولا سقف لجرائمها".

وكانت قوات الدعم السريع في السودان قد اتهمت، أمس الخميس، عناصر الجيش السوداني والنظام السابق، بقتل 3 أشخاص "على أساس عرقي وجهوي مع التمثيل بجثثهم".

وقالت في بيان إن "ميليشيات البرهان وكتائب النظام البائد الإرهابية"، بحسب وصف لقوات الجيش، "قامت بذبح 3 أشخاص على أساس عرقي وجهوي والتمثيل بجثثهم".