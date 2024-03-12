برنامج الأغذية: 40 مليونا في الشرق الأوسط يواجهون انعدام "الأمن الغذائي"

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الإثنين، إن نحو 40 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، كورين فلايشر، إن شهر رمضان المبارك يبدأ في الشرق الأوسط بينما تواجه المنطقة أزمة جوع غير مسبوقة، على خلفية الصراعات والتحديات الاقتصادية وتغيّر المناخ.

وأضافت: "ندخل شهر رمضان بينما تعيش المنطقة أسوأ أزمة غذائية بتاريخها الحديث في قطاع غزة".

وأوضحت، في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، أنه في الوقت نفسه، وفي بلدان أخرى بالمنطقة، حوّلت الصراعات الطويلة والأزمات الاقتصادية شعيرة الصيام الأساسية في شهر رمضان المبارك إلى واقع يومي قاسٍ لملايين الناس.