برنامج الأغذية: 40 مليونا في الشرق الأوسط يواجهون انعدام "الأمن الغذائي"
قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الإثنين، إن نحو 40 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، كورين فلايشر، إن شهر رمضان المبارك يبدأ في الشرق الأوسط بينما تواجه المنطقة أزمة جوع غير مسبوقة، على خلفية الصراعات والتحديات الاقتصادية وتغيّر المناخ.
وأضافت: "ندخل شهر رمضان بينما تعيش المنطقة أسوأ أزمة غذائية بتاريخها الحديث في قطاع غزة".
وأوضحت، في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، أنه في الوقت نفسه، وفي بلدان أخرى بالمنطقة، حوّلت الصراعات الطويلة والأزمات الاقتصادية شعيرة الصيام الأساسية في شهر رمضان المبارك إلى واقع يومي قاسٍ لملايين الناس.
ولفتت فلايشر إلى أن "أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة يعانون من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي".
وبيّنت أنه "بعد مرور 6 أشهر على أزمة غزة، أصبح الآن سكان القطاع المحاصر بالكامل في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية؛ إذ يواجه أكثر من نصف مليون شخص مستويات كارثية من الجوع (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، بينما يتزايد خطر المجاعة يومًا بعد يوم".
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.