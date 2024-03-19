نتنياهو يوافق على إرسال فريق إلى واشنطن لبحث خطة اجتياح رفح‎

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق على إرسال فريق إلى الولايات المتحدة لبحث مخطط إسرائيل لاجتياح رفح "دون غزو بري كبير".

جاء كلام سوليفان في إحاطة للصحفيين من البيت الأبيض، عقب اتصال هاتفي بين نتنياهو وجو بايدن هو الأول بعد أكثر من شهر على انقطاع التواصل المباشر، والذي ترافق مع توسع الخلافات بين الجانبين على خلفية إدارة إسرائيل للحرب على غزة وعدم تقليل عدد الضحايا المدنيين وفق ما طلب منها.

وحسب سوليفان، فقد "وافق نتنياهو على إرسال مسؤولين استخباراتيين وإنسانيين إلى واشنطن في الأيام المقبلة، للاستماع إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن التخطيط الإسرائيلي الحالي لرفح، ولوضع نهج بديل يستهدف عناصر حماس الرئيسية في المدينة، ويؤمن الحدود المصرية الإسرائيلية دون غزو بري كبير".

وبحسب "الأناضول"، قال سوليفان إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تبدأ إسرائيل أي غزو حتى تتم المحادثات مع الفريق الذي سيرسل، وذكر أن بايدن رفض حجة نتنياهو بأن غزة رفح يعني هزيمة حماس، قائلا:"في كل مرة أسمع حجة تقول إذا لم تقتحم رفح فلن تتمكن من هزيمة حماس".

وحسب سوليفان، "قال بايدن في المكالمة إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من وجود أكثر من مليون لاجئ في رفح ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وقال سوليفان إن عملية برية كبيرة في رفح "ستكون خطأ، وستؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين الأبرياء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتعميق الفوضى في غزة، وزيادة عزلة إسرائيل دوليا".

كما أفاد بأن المحادثات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس "مستمرة رغم التحديات"، وأضاف "حتى الآن، كان هذا الاتفاق بعيد المنال أكثر مما كنا نأمل، لكننا سنواصل الضغط لأننا نعتبر هذا أولوية ملحة".