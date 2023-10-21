"قمة القاهرة للسلام".. دعوات لحماية الفلسطينيين ووقف الكارثة الإنسانية في غزة

وجدد السيسي الدعوة لتوفير حماية حماية دولية للفلسطينيين، ووصف تهجير الفلسطينيين بأنه "تصفية نهائية لقضيتهم"، وأوضح أن "بلاده لم تغلق معبر رفح، لكن إسرائيل قصفته".

من جهته، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن "ما يحدث في غزة من استهداف للمدنيين وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية جريمة حرب".

وأضاف الملك الأردني في كلمة له بالقمة: "حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة في هذه الأثناء هي حملة شرسة ومرفوضة على مختلف المستويات. إنها عقاب جماعي لسكان محاصرين لا حول لهم ولا قوة. إنها انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني. إنها جريمة حرب".

وحذر المجتمع الدولي من عواقب تقاعسه، بشأن ما يحدث في غزة، مؤكدًا أنها ستكون كارثية على الجميع، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والدواء.

وشدد على "رفض الأردن القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم، فهذه جريمة حرب وفقا للقانون الدولي، وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا".

وأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، أن تطورات الأحداث في غزة تؤكد الحاجة الملحة لاحتواء هذه الأزمة الخطيرة.

وطالب الملك حمد "بتوفير الحماية للمدنيين من انعكاسات الحرب وإطلاق جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين".

وتابع: "نؤكد رفضنا القاطع لتهجير شعب غزة من أرضه وأرض أجداده".

وأردف: "لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين حقوق الشعب الفلسطيني"، مشددًا على "على حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وعلى أساس حدود 1967".

بدوره، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حكومة إسرائيل "لم تسمع نداءات وقف إطلاق النار"، مضيفًا أن أن "دوامة العنف تتجدد بسبب غياب العدالة".

وختم عباس كلمته بالقول: "لن نرحل وستبقى في أرضنا".

إلى ذلك، أكد ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن "المأساة الإنسانية في غزة نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".

وأضاف الصباح أن "التطورات في غزة تحمل تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم كله".

وطالب أمين جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط من جانبه، "المجتمع الدولي إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للقصف الإسرائيلي الوحشي".

وأضاف أبو الغيط أنه "يجب فتح ممر آمن لإيصال المساعدات لكامل سكان غزة"، مؤكدًا على "وجود خشية كبرى من الانجراف نحو صراع ديني وتوسع رقعة المواجهة"، مشددًا في نفس الوقت على ضرورة تفاديها.

واعتبر نائب رئيس الوزراء العُماني، شهاب بن طارق آل سعيد، أنه "لا يمكن أن يتحقق السلام من دون إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وطالب آل سعيد برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وشدد على رفض التصعيد الإسرائيلي ضد غزة، مؤكدًا دعم بلاده جهود وقف نزف الدماء بصورة فورية وإيصال المساعدات.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية".

وقال السوداني إن "إسرائيل ترتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة"، مشيرًا إلى أن "ما يحدث هناك يشكّل امتحانا للنظام العالمي الذي فشل بتطبيق ما ينادي به من قيم".

وطالب برفع الحصار عن القطاع، وجدد رفض بلاده "محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضهم"

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إلى تطبيق القانون الدولي وتجنب مهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات.

وقال إن سكان قطاع غزة بحاجة إلى بذل المزيد لتقديم المساعدات الإنسانية، وجدد الدعوة لوقف إطلاق النار من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

من جهتها، دعت رئيسة حكومة إيطاليا جورجيا ميلوني، إلى إطلاق مبادرة سياسية لحل الصراع في غزة بشكل مستدام وفق حل الدولتين.