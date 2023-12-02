الجيش الإسرائيلي يُمهد لعزل خانيونس عن وسط القطاع وجنوبه‎

يُمهد الجيش الإسرائيلي لعزل مدينة خانيونس عن وسط قطاع غزة وجنوبه، وذلك عبر تقدم القوات البرية من ناحية الوسط تجاه الشارع الرئيس للغزة، وقصف الطريق الواصل بين خانيونس ورفح جنوب القطاع وتدميره بالكامل.

ورصد مراسل "إرم نيوز"، شهادات حية من مواطنين فلسطينيين وسط القطاع، قالوا فيها إن الدبابات والجرافات الإسرائيلية تقدمت بمنطقة "المطاحن" الواقعة بين مدينتي دير البلح وسط القطاع، وخانيونس بجنوبه.

وبحسب شهود العيان، فإن "التقدم الإسرائيلي بتجاه عمق قطاع غزة كان مصحوبًا بإطلاق نار كثيف وقصف إسرائيلي متواصل لأهداف متفرقة جنوب القطاع"، مشيرين إلى أن التقدم الإسرائيلي حرم السكان من التنقل بين الوسط والجنوب.

وأكد شهود العيان، أن "السكان بدأوا يستخدمون طرقًا التفافية من أجل التحرك بين وسط القطاع والجنوب"، لافتين إلى أن هناك إطلاق نار متواصل على الشارع الرئيس، الأمر الذي يعرض حياة المارين فيه للخطر الشديد.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الجمعة، الطريق الواصل بين مدينتي رفح وخانيونس جنوب القطاع، وهو الأمر الذي أدى لسلك السكان طرقًا التفافية للتنقل بين المدينتين، مما سيؤدي لعزل خانيونس بالكامل.

ومن شأن التقدم البري الإسرائيلي، أن يفصل وسط القطاع عن جنوبه، خاصة أن ذلك يحرم سكان القطاع من التحرك عبر شارع صلاح الدين، وهو الشارع الرئيس للتنقل عبر مختلف مدن القطاع، علاوة على أن القصف لجنوب المدينة أخرج الطريق الوحيد مع رفح عن الخدمة.

الجدير ذكره، أن الجيش الإسرائيلي، استأنف، أمس الجمعة، ضرباته العسكرية العنيفة لمختلف مناطق قطاع غزة، وذلك بعد انتهاء الهدنة المؤقتة مع حركة حماس والتي جرى التوصل إليها بوساطة دولية، دون أن يتم التوافق على تمديدها.