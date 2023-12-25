ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي إلى 78 قتيلا

أعلن التلفزيون الفلسطيني أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي للعديد من المنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة ارتفع إلى أكثر من 78 قتيلًا.

ونفذت الطائرات الإسرائيلية مجزرة جديدة في مخيم المغازي راح ضحيتها العشرات من القتلى، فضلًا عن دمار كبير في المخيم، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

الناطق باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة قال في تصريحات صحفية إن ما حدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ، مؤكدًا أن العدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة.