غارة سابقة على مخيم المغازي
غارة سابقة على مخيم المغازيرويترز

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي إلى 78 قتيلا

أعلن التلفزيون الفلسطيني أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي للعديد من المنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة ارتفع إلى أكثر من 78 قتيلًا.

ونفذت الطائرات الإسرائيلية مجزرة جديدة في مخيم المغازي راح ضحيتها العشرات من القتلى، فضلًا عن دمار كبير في المخيم، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

الناطق باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة قال في تصريحات صحفية إن ما حدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ، مؤكدًا أن العدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة.

غارة سابقة على مخيم المغازي
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وأكدت وسائل إعلام أن قصف الجيش الإسرائيلي استهدف منازل مأهولة بعدد من العائلات في المخيم، كما نفذت الطائرات الحربية أحزمة نارية بين مخيمي البريج والمغازي وقطعت الطرق بينهما عبر غارات زادت عن خمسين.

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