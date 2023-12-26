مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوبي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

وبمقتل جنديي الاحتياط، يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على غزة أواخر أكتوبر إلى 158.

من جهته، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة القتال في غزة حتى القضاء على حركة حماس، متحديا الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو، الذي زار القوات الإسرائيلية في شمال غزة، أمس الاثنين، لنواب من حزب ليكود الذي يتزعمه، إن الحرب أبعد ما تكون عن نهايتها ورفض ما وصفها بأنها تكهنات إعلامية بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال.

وذكر أن إسرائيل لن تنجح في إطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى حماس دون ممارسة الضغط العسكري.