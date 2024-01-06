عقب العمليات الأمريكية والإسرائيلية.. إيران تعيد التفكير بخياراتها التصعيدية
ذهب تقرير لصحيفة "المونيتور" إلى أن العمليات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل في العراق ولبنان وسوريا ستجعل إيران تعيد التفكير في خيارات التصعيد، بل وتفكر مرتين بشأن خطواتها المقبلة.
وكشف المصدر أن طهران بدأت تأخذ الحرب في غزة على محمل يُهدد نفوذها، ويُنذر بزعزعة محورها الذي يتعرّض لكثير من الضغوط.
القبول بالخسارة
وقال محللون: يجب على إيران القبول بحقيقة خسارتها لحركة حماس كقوة حاكمة في غزة، وحركة الجهاد الإسلامي التي ستكون خارج القائمة أيضًا، ما يعني خسارة واضحة ومباشرة لطهران.
وأوضح تقرير "المونيتور" أنه مهما كان الكيان الحاكم وشكل القوات التي ستدخل إلى غزة بعد الصراع، فلن تكون حركة حماس أو الجهاد الإسلامي ضمن السلطة الحاكمة في غزة أو فلسطين بفعل التوافقات الدولية، في حال كسبت إسرائيل الحرب، وأنه مهما كانت المحادثات بشأن مستقبل غزة والدولة الفلسطينية، على الأقل على المدى القصير، فلن يكون لإيران أي دور، وستبقى في الخارج وتراقب فقط.
صورة غير قاتمة
من جانب آخر، يتوقع محللون أن الصورة ليست قاتمة تمامًا بالنسبة لإيران؛ بفعل أن العمليات لا تزال جارية في قطاع غزة، ولا يبدو أن حركة حماس والجهاد قد خسرتا الكثير من قوتهما العسكرية، وهو ما يرجح استمرار المقاومة في غزة والضفة الغربية لسنوات بسبب موجة التضامن غير المسبوق عالميًا مع القضية الفلسطينية، وتنامي تطرف المستوطنين والجماعات اليمينية في إسرائيل التي تدفع الصراع لمزيد من التصعيد.
ويبدو، بحسب التقرير، أن إيران بدأت فعليًا تأخذ الحرب في غزة على محمل شخصي، يُهدد سيطرتها، ويُنذر بزعزعة محور مقاومتها الذي يتعرّض لكثير من الضغوط الدولية مثل تحالف الازدهار الذي أطلقته الولايات المتحدة ضد الحوثيين، والضغوط المحلية، الاقتصادية والاجتماعية، التي تتعرض لها ميليشيات حزب الله في لبنان والجماعات الأخرى في سوريا والعراق.
خيارات إيران
وأوضح تقرير "المونيتور" أن إيران تقف على مفترق طرق: أولها، وغير المرجح، يدفع إلى التصعيد وتوسيع رقعة الصراع إقليميًّا لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن تخسر نفوذها وما صنعته من جماعات مقاومة مسلحة.
وثانيها، وهو الأكثر ترجيحًا، أن تلتفت إلى الداخل الإيراني لمحاولة معالجة أزماتها الاجتماعية والاقتصادية من خلال الاستمرار في مفاوضاتها مع الغرب بخصوص ملفها النووي ورفع العقوبات، واستكمال الإفراج عن أرصدتها المالية المجمدة.