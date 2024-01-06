عقب العمليات الأمريكية والإسرائيلية.. إيران تعيد التفكير بخياراتها التصعيدية

ذهب تقرير لصحيفة "المونيتور" إلى أن العمليات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل في العراق ولبنان وسوريا ستجعل إيران تعيد التفكير في خيارات التصعيد، بل وتفكر مرتين بشأن خطواتها المقبلة.

وكشف المصدر أن طهران بدأت تأخذ الحرب في غزة على محمل يُهدد نفوذها، ويُنذر بزعزعة محورها الذي يتعرّض لكثير من الضغوط.

القبول بالخسارة

وقال محللون: يجب على إيران القبول بحقيقة خسارتها لحركة حماس كقوة حاكمة في غزة، وحركة الجهاد الإسلامي التي ستكون خارج القائمة أيضًا، ما يعني خسارة واضحة ومباشرة لطهران.