الطريق "794".. إسرائيل تخطط لفصل شمال غزة عن جنوبها

ولفتت القناة العبرية إلى أن "الجيش الإسرائيلي دمّر جميع المنازل السكنية المتواجدة على يمين ويسار الطريق الجديد"، مشيرة إلى أن "هذا الطريق يدل على أن الجيش يستعد بلا شك للبقاء في غزة فترة طويلة".

مخاوف فلسطينية

وقال خالد أبو جبة، النازح من غزة إلى وسط القطاع، إن "الأنباء التي يجري تداولها عن الطريق الجديد زادت من مخاوفه المتعلقة بإمكانية عدم عودة النازحين لغزة وشمالها"، مشيراً أن الإجراء الإسرائيلي يقطع الأمل في ذلك.

وأوضح أبو جبة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "سكان القطاع متخوفون من إمكانية أن يضع الجيش الإسرائيلي حواجز عسكرية تفصل غزة عن باقي المدن، ويتحكم من خلالها بحركتهم، ويعتقل أي شخص يريده".

وبيّن أن "السكان لديهم مخاوف من عودة مآسي حاجز أبو هولي، الذي كان الجيش الإسرائيلي يغلق به الطريق أياما وأسابيع، كما يقوم بعمليات تفتيش وإذلال لهم، ويعتقل أي شخص تعتبره إسرائيل مطلوباً لها أو يشكل خطرا على أمنها".

ومن ناحيته، قال خالد أبو محسن، أحد سكان جنوب القطاع، إن "الأيام التي سبقت الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 كانت صعبة للغاية، بسبب حاجز أبو هولي العسكري، إذ يتعمد الجيش وضع عراقيل مشددة على مرور الفلسطينيين منه".

وأوضح أبو محسن، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "كان في حينها دائم التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله، وأنه كان يقضي ساعات طويلة أمام الحاجز الإسرائيلي في رحلتي الذهاب والعودة"، مبيناً أن الأمر كان مرهقا كثيراً ومخيفا له ولجميع السكان".

وأضاف: "كنت شاهداً على تفتيش واعتقال وقتل فلسطينيين على هذا الحاجز، وأية فكرة إسرائيلية بالإطار ذاته ستؤدي إلى كارثة في قطاع غزة، وستحرم سكانه من حرية التنقل"، مؤكداً أن معظم السكان سيكونون ضحايا لهذا الطريق.

وأشار أبو محسن إلى أن "قرار إسرائيل تقسيم القطاع سيكون كارثيا ومأساة كبيرة على الفلسطينيين، خاصة وأن معظم السكان باتوا محاصرين في مناطق الوسط والجنوب"، مبيناً أن معظمهم لن يتنقل عبر هذا الطريق.

هدفان رئيسيان

ومن ناحيته، قال الخبير في الشأن العسكري، اللواء يوسف الشرقاوي، إن "لإسرائيل هدفين رئيسيين من إنشاء الطريق الجديد غرب غزة"، لافتاً إلى أن الطريق يحقق لإسرائيل إنجازات أمنية وعسكرية غير مسبوقة.