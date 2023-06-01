حماس تدين تنظيم مسيرة لمثليي الجنس في القدس‎‎.. وتأهب أمني

كما طالبت الحركة، في بيان وصل "إرم نيوز" نسخة منه، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإدانة تلك الانتهاكات والضغط على إسرائيل في المحافل الدولية لوقف المسيرة وغيرها من الانتهاكات المتكررة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، الانتهاء من الترتيبات والاستعدادات الأمنية بمدينة القدس لتأمين المسيرة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "الإذاعة"، أن أكثر من 2000 شرطي سيعملون على تأمين مسيرة المثليين في القدس اليوم، التي يبدأ التجمع لها الساعة الثالثة عصراً في حديقة الجرس، الواقعة في الطرف الغربي بالقرب من الشطر الفاصل عن شرقي المدينة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن مدينة القدس تشهد انتشارا واسعا وبأعدادٍ كبيرة للشرطة الإسرائيلية، مدعومةً بعناصر الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم.

كما أفاد بأن الشرطة نصبت الحواجز الحديدية، ونشرت الخيالة.