مصادر غربية لـ"إرم نيوز": طهران زجّت بـ"سلاح حزب الله" في مفاوضاتها مع الترويكا

قالت مصادر دبلوماسية أوروبية، إن إيران طلبت من دول الترويكا الأوروبية خلال اجتماعات جنيف التي عقدت مؤخرًا، دعم وتبني مقترح خطة لتأجيل نزع سلاح حزب الله والتحضير لعقد مؤتمر دولي لتسليح الجيش اللبناني.

وبينت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن مسؤولين إيرانيين تحدثوا مع دبلوماسيين من دول ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في إحدى الجلسات التحضيرية لاجتماعات الترويكا والتي عقدت مؤخرًا في سويسرا، عن مقترح يقوم على تأجيل عملية نزع سلاح حزب الله في لبنان، لحين إجراء هذا المؤتمر وتقديم مساعدات عسكرية ومالية تجعل الجيش اللبناني قادرًا على مواجهة أي مخاطر تهدد سيادة لبنان، في إشارة إلى إسرائيل.

استغراب أوروبي

وأوضحت المصادر، أن مسؤولين في الترويكا استغربوا هذا الطرح الإيراني، خاصة أن كافة نقاط جدول الأعمال كانت محصورة في البرنامج النووي ونشاط التخصيب، واحتمالية توجه الترويكا لتطبيق آلية الزناد التي تسترجع العقوبات على طهران.

وبحسب المصادر، أكد الإيرانيون أن طهران لن يكون لديها مانع أو تعطيل لعملية سحب سلاح حزب الله بل ستساعد على ذلك، في حال عقد مؤتمر دولي والمضي في تسليح الجيش اللبناني في أقرب وقت.

وأفادت المصادر، أن المسؤولين الإيرانيين أوضحوا لنظرائهم في دول الترويكا، أن فرض عملية سحب سلاح حزب الله ستكون لها آثار سلبية ليس على أمن لبنان ولكن بضع دول في المنطقة، وأن من الأفضل أن يتم تحسين قدرات الجيش اللبناني ومن ثم تلتزم طهران بالضغط على حزب الله لتسليم سلاحه بشكل طوعي.

إعادة تسليح الجيش اللبناني

وأشارت المصادر إلى أن الإيرانيين أكدوا أن إعادة تسليح الجيش اللبناني تعطلت نظرًا للاعتماد على الولايات المتحدة في قيادة هذه العملية دوليًّا، مؤكدين أن الجيش اللبناني لن يكون قوة عسكرية تستطيع منع إسرائيل من أي اعتداء أو هجوم على لبنان في الوقت الحالي دون تحسين قدراته، منتقدين ما سمّوه استهداف نزع سلاح حزب الله الذي كان يواجه خططًا إسرائيلية ضد لبنان، وفق تعبيرهم.

وأكد الإيرانيون لنظرائهم في الترويكا الأوروبية، أن طهران في حال عقد مؤتمر إعادة تسليح الجيش اللبناني، ستسهم في توفير أحدث أشكال التكنولوجيا العسكرية والآليات والطائرات والأسلحة له.