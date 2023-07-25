البحرين‭ ‬تسلّم دبلوماسية سويدية مذكرة احتجاج على حرق القرآن الكريم

ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة قوله: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة، لتكرار هذه الحوادث المشينة، باعتبارها استفزازًا خطيرًا لمشاعر المسلمين، وانتهاكًا للمبادئ، والمواثيق، والقرارات الدولية".

وأكدت الوزارة ضرورة اتخاذ السلطات المعنية في مملكة السويد إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الممارسات المسيئة التي تتجاوز حدود وضوابط وأخلاقيات التعبير عن الرأي، والمساهمة ضمن جهود المجتمع الدولي في احترام الحقوق، والحريات الدينية، ومنع الإساءة لجميع الأديان، والمعتقدات، والمقدسات، والرموز الدينية، بما في ذلك مكافحة جرائم الإسلاموفوبيا، والتعاون البنَّاء في إرساء ثقافة السلام، والتسامح، والاحترام المتبادل، بما يعزز الأمن والسلام، والتعايش الإنساني بين جميع الأديان، والثقافات، والحضارات.