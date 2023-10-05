المغرب في طريقه لسن تشريع يُتيح عقوبات بديلة للسجن

يمضي المغرب نحو سن تشريع يُتيح عقوبات بديلة للسجن، إذ صادقت "لجنة العدل والتشريع" في البرلمان المغربي، خلال اجتماع عقدتهُ، اليوم الخميس، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على مشروع قانون رقم "43.22"، المُتعلق بالعقوبات البديلة.

ووفق مشروع القانون، الذي تُعوِّل عليه الحكومة لتقليص اكتظاظ السجون، فإن العقوبة "تكون بديلة عندما يمكن الحكم بها بديلًا للعقوبة السالبة للحرية في الجُنَح، التي لا تتجاوز العقوبة المحكومُ بها 5 سنوات حبسًا نافذًا".

وتتنوع العقوبات البديلة بين "العمل لأجل المنفعة العامة" أو "المراقبة الإلكترونية" أو "تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية"، بالإضافة إلى عقوبة "الغرامة اليومية"، التي تكون 100 درهم (9.6 دولارات) كحد أدنى و2000 درهم (193 دولارًا) كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبس المحكوم بها.