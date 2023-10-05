المغرب في طريقه لسن تشريع يُتيح عقوبات بديلة للسجن
يمضي المغرب نحو سن تشريع يُتيح عقوبات بديلة للسجن، إذ صادقت "لجنة العدل والتشريع" في البرلمان المغربي، خلال اجتماع عقدتهُ، اليوم الخميس، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على مشروع قانون رقم "43.22"، المُتعلق بالعقوبات البديلة.
ووفق مشروع القانون، الذي تُعوِّل عليه الحكومة لتقليص اكتظاظ السجون، فإن العقوبة "تكون بديلة عندما يمكن الحكم بها بديلًا للعقوبة السالبة للحرية في الجُنَح، التي لا تتجاوز العقوبة المحكومُ بها 5 سنوات حبسًا نافذًا".
وتتنوع العقوبات البديلة بين "العمل لأجل المنفعة العامة" أو "المراقبة الإلكترونية" أو "تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية"، بالإضافة إلى عقوبة "الغرامة اليومية"، التي تكون 100 درهم (9.6 دولارات) كحد أدنى و2000 درهم (193 دولارًا) كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبس المحكوم بها.
وقال الوزير وهبي، أصبحت البلاد بحاجة ماسّة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، مبينًا أن القانون الجديد يهدف إلى "الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والتي تجاوز عدد نزلائها الـ100 ألف".
وبحسب مشروع القانون، الذي حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه، فإن العقوبات البديلة لا يتم الحكم بها في الجرائم المتعلقة بجرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس، والغدر، أو الرشوة، أو استغلال النفوذ، أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية.
ويرى محمد شماعو المحامي في هيئة الرباط، في حديث لـ"إرم نيوز" أن مشروع القانون سيسهم بتخفيف اكتظاظ السجون في المغرب، لا سيما من الفئات الشابة، مؤكدًا أن العقوبات البديلة "وسيلة إصلاحية تتيح فُرص الاندماج السليم داخل المجتمع ولا تؤثر سلبًا على مستقبل المعاقبين".
وبخصوص عقوبة "العمل لأجل المنفعة العامة"، حدَّد مشروع القانون أنه "غير مؤدَّى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية وغيرها، مثل دور العبادة والمؤسسات الخيرية".
أما عقوبة "المراقبة الإلكترونية"، فيُمكن للمحكمة أن تحكم بالخضوع لمراقبة حركة وتنقل "المحكوم عليه إلكترونيًا"، بينما عقوبة " تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية"، فتتمثل في "مزاولة المحكوم عليه نشاطًا مهنيًا محددًا أو تُتبعه دراسة أو تأهيلاً مهنيًا محددًا".
إضافة إلى "إقامة المحكوم عليه في مكان محدد، والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو عدم ارتيادها في أوقات معينة".