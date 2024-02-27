الأردن والإمارات ومصر تنفذ إنزالا جويا للمساعدات في غزة (صور)
قالت وسائل إعلام مصرية إن القوات الجوية المصرية قامت، اليوم الثلاثاء، بعملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية عاجلة وسط وشمال قطاع غزة، بمشاركة الإمارات والأردن، بحسب ما نقلت الأناضول.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن مصادر مصرية رفيعة المستوى لم تسمها، أن "القوات الجوية المصرية نجحت في إسقاط عشرة أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية بمناطق شمال قطاع غزة".
وقالت المصادر إنه تم "إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية شمال ووسط قطاع غزة، بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين".
وأكدت أن هناك "جسرا جويا مصريا لإسقاط 50 طنا من المساعدات الإنسانية العاجلة في شمال ووسط قطاع غزة".
بدوره، قال الجيش الأردني، في بيان: "أقلعت من العاصمة عمان 6 طائرات من نوع C130، منها 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أخرى إماراتية ومصرية وفرنسية، كجزء من عملية المساعدات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف عن أهالي القطاع، ضمن جهد دولي بمشاركة دول شقيقة وصديقة".
وأضاف أن "الملك عبد الله تابع بشكل مباشر مراحل تجهيز وتحميل الطائرات، قبيل إقلاعها من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية".
وتابع: "استهدفت هذه الإنزالات إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر من خلال إسقاطها على ساحل قطاع غزة، في عملية تمت من دون أجهزة توجيه للمظلات، واضطرار الطائرات للتحليق على ارتفاعات منخفضة".
وتحتوي المساعدات على "مواد إغاثية وغذائية، بينها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، للتخفيف من معاناة الأهل في غزة جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة"، وفقا للبيان.