الأردن والإمارات ومصر تنفذ إنزالا جويا للمساعدات في غزة (صور)

قالت وسائل إعلام مصرية إن القوات الجوية المصرية قامت، اليوم الثلاثاء، بعملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية عاجلة وسط وشمال قطاع غزة، بمشاركة الإمارات والأردن، بحسب ما نقلت الأناضول.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن مصادر مصرية رفيعة المستوى لم تسمها، أن "القوات الجوية المصرية نجحت في إسقاط عشرة أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية بمناطق شمال قطاع غزة".