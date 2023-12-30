مقتل عسكري إسرائيلي محتجز في غزة إثر ضربة جوية إسرائيلية

قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت إن عسكريا إسرائيليا تحتجزه الجبهة في غزة قُتل في ضربة جوية إسرائيلية أدت أيضًا إلى إصابة عدد من محتجزيه.

وقال متحدث باسم الكتائب في رسالة صوتية، إن الضربة الجوية وقعت بعد محاولة فاشلة من قوة إسرائيلية خاصة لتحرير العسكري.

ولم يقدم المتحدث تفاصيل عن موعد أسر هذا العسكري أو مكان احتجازه في غزة.