بعضها خرج عن الخدمة.. أوضاع كارثية في مستشفيات غزة

تشهد مستشفيات قطاع غزة هجوماً غير مسبوق من قبل الجيش الإسرائيلي الذي أخرج عددًا كبيرًا منها عن الخدمة.

وتتعرض مستشفيات القطاع لقصف متواصل، إضافة إلى الحصار المشدد وقطع إمدادات الوقود والمستلزمات الطبية والأدوية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية وعدم تمكن الكوادر الطبية من الاستمرار في تقديم العلاج اللازم للجرحى والمصابين.

المدير العام للصحة في غزة الدكتور محمد زقوت قال إن الجيش الإسرائيلي "داس بقدمه كل المواثيق الدولية والحقوقية التي تعنى بضرورة تحييد المؤسسات الصحية والطبية عن دائرة الاستهداف"، مشيرا إلى ما تتعرض له من "قصف جوي ومدفعي وحصار مطبق بالدبابات والآليات العسكرية".

وأضاف زقوت لـ"إرم نيوز" أن الجيش الإسرائيلي أخرج مجمع الشفاء الطبي، وهو المستشفى الأكبر في قطاع غزة، عن الخدمة تمامًا، "بعد قصف عدد من المباني الرئيسية فيه وحصاره بالدبابات والآليات العسكرية لعدة أيام ومن ثم اقتحامه بالقوة وإفراغ المباني من النازحين والجرحى والكادر الطبي وإخضاع عدد منهم للتحقيق التعسفي".

وأشار إلى أن المستشفى كان يضم عند اقتحامه أكثر من 1200 جريح نصفهم يعانون من إصابات بالغة الخطورة، بالإضافة إلى 5000 نازح معظمهم من النساء والأطفال، وقرابة 200 من الكوادر ما بين طبيب وممرض.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "أجبرهم تحت تهديد السلاح على مغادرة المستشفى في ظروف إنسانية غاية في السوء، والمشي على الأقدام عشرات الكيلومترات. ولم يتبق داخل المشفى سوى 150 جريحا لا يستطيعون التحرك، بالإضافة إلى عدد من الكادر الطبي الذين صمموا على البقاء لرعاية الجرحى برغم عدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة لذلك".

وأشار زقوت إلى أن الجيش الإسرائيلي يكرر الفعل ذاته مع المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وهو المستشفى الحكومي الأكبر هناك، والمؤهل لعلاج الجرحى والمصابين.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي "يقوم منذ ما يزيد على أسبوعين بقصف محيط المستشفى الإندونيسي بالأحزمة النارية، ما أدى إلى تضرر عدد من المباني، والآن يحاصره بالدبابات والآليات العسكرية ونشر القناصة على البنايات المحيطة ويقوم بقصفه وإطلاق النار بشكل مباشر".

وأفاد بأن هذا الاستهداف أدى إلى مقتل 12 مواطنا وجرح العشرات من بينهم طبيب جراحة العظام بالمشفى الدكتور عدنان البرش، بالإضافة إلى "إطلاق النار تجاه كل من يتحرك داخل المشفى".