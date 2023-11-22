بعضها خرج عن الخدمة.. أوضاع كارثية في مستشفيات غزة
تشهد مستشفيات قطاع غزة هجوماً غير مسبوق من قبل الجيش الإسرائيلي الذي أخرج عددًا كبيرًا منها عن الخدمة.
وتتعرض مستشفيات القطاع لقصف متواصل، إضافة إلى الحصار المشدد وقطع إمدادات الوقود والمستلزمات الطبية والأدوية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية وعدم تمكن الكوادر الطبية من الاستمرار في تقديم العلاج اللازم للجرحى والمصابين.
المدير العام للصحة في غزة الدكتور محمد زقوت قال إن الجيش الإسرائيلي "داس بقدمه كل المواثيق الدولية والحقوقية التي تعنى بضرورة تحييد المؤسسات الصحية والطبية عن دائرة الاستهداف"، مشيرا إلى ما تتعرض له من "قصف جوي ومدفعي وحصار مطبق بالدبابات والآليات العسكرية".
وأضاف زقوت لـ"إرم نيوز" أن الجيش الإسرائيلي أخرج مجمع الشفاء الطبي، وهو المستشفى الأكبر في قطاع غزة، عن الخدمة تمامًا، "بعد قصف عدد من المباني الرئيسية فيه وحصاره بالدبابات والآليات العسكرية لعدة أيام ومن ثم اقتحامه بالقوة وإفراغ المباني من النازحين والجرحى والكادر الطبي وإخضاع عدد منهم للتحقيق التعسفي".
وأشار إلى أن المستشفى كان يضم عند اقتحامه أكثر من 1200 جريح نصفهم يعانون من إصابات بالغة الخطورة، بالإضافة إلى 5000 نازح معظمهم من النساء والأطفال، وقرابة 200 من الكوادر ما بين طبيب وممرض.
وأكد أن الجيش الإسرائيلي "أجبرهم تحت تهديد السلاح على مغادرة المستشفى في ظروف إنسانية غاية في السوء، والمشي على الأقدام عشرات الكيلومترات. ولم يتبق داخل المشفى سوى 150 جريحا لا يستطيعون التحرك، بالإضافة إلى عدد من الكادر الطبي الذين صمموا على البقاء لرعاية الجرحى برغم عدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة لذلك".
وأشار زقوت إلى أن الجيش الإسرائيلي يكرر الفعل ذاته مع المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وهو المستشفى الحكومي الأكبر هناك، والمؤهل لعلاج الجرحى والمصابين.
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي "يقوم منذ ما يزيد على أسبوعين بقصف محيط المستشفى الإندونيسي بالأحزمة النارية، ما أدى إلى تضرر عدد من المباني، والآن يحاصره بالدبابات والآليات العسكرية ونشر القناصة على البنايات المحيطة ويقوم بقصفه وإطلاق النار بشكل مباشر".
وأفاد بأن هذا الاستهداف أدى إلى مقتل 12 مواطنا وجرح العشرات من بينهم طبيب جراحة العظام بالمشفى الدكتور عدنان البرش، بالإضافة إلى "إطلاق النار تجاه كل من يتحرك داخل المشفى".
وأشار زقوت إلى أن عدد المراكز الصحية والطبية التي أخرجها الجيش الإسرائيلي عن الخدمة وصل إلى 50 مركزًا صحيًا، إما بسبب نفاد الوقود والمستلزمات الطبية اللازمة، أو قصفها وحصارها بالدبابات والآليات العسكرية، بالإضافة إلى مقتل ما يزيد على 120 من الكوادر الطبية والصحية وطواقم الإسعاف "دون أي رادع دولي أو حقوقي".
من جهته قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن مستشفى ناصر والمستشفى الأوروبي جنوب القطاع يعانيان من نقص شديد في المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة بالإضافة إلى امتلاء هذه المستشفيات عن آخرها بالجرحى والمصابين وآلاف النازحين.
وأضاف القدرة في حديثه لـ "إرم نيوز": "يستقبل مستشفى ناصر رغم صغر حجمه يوميًا ما يزيد على 150 جريحا مصابين بجراح مختلفة وسط نقص حاد في المواد الطبية نظرًا لعدم سماح الجيش الإسرائيلي بإدخالها عبر معبر رفح البري. كما يستقبل المستشفى الأوروبي في رفح ما يزيد على 250 جريحا".
وأوضح أن طبيعة الإصابات التي تصل المستشفيات تتمثل في حروق شديدة، كما أن مئات القتلى يصلون بأجساد سليمة دون وجود أي جروح، ما أشار إلى أنه دليل على استخدام الجيش الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليًا.
وقال: "طالبنا بشكل رسمي المؤسسات الأممية والدولية بفتح تحقيق دولي والكشف عن طبيعة هذه الإصابات".
وفي مستشفى شهداء الأقصى، الذي يعد المستشفى الوحيد في المحافظة الوسطى بغزة، ويخدم ما يزيد على 600 ألف مواطن ونازح، قال المتحدث الإعلامي رئيس أقسام الطوارئ بالمستشفى الدكتور خليل الدقران إنه يستقبل يوميًا قرابة 150- 200 جريح معظمهم من الأطفال والنساء.
وأضاف الدقران لـ"إرم نيوز" أن المستشفى يعاني من نفاد في الوقود والمواد الطبية الضرورية لعلاج المصابين، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عن أقسام حساسة داخل المستشفى بما فيها أقسام غسيل الكلى وأقسام الحضانة للأطفال الخدج وأقسام العناية المكثفة التي يتطلب عملها توفر الكهرباء بشكل مستمر دون أي انقطاع.