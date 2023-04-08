أمريكا ترسل غواصة نووية مزودة بصواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط

قالت البحرية الأمريكية إنها أرسلت غواصة نووية مزودة بصواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط لدعم الأمن في المنطقة.

و أضاف تيموثي هوكينز المتحدث باسم البحرية في بيان، البحرية الأمريكية في بيان، إن الغواصة تم الزج بها لدعم الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين.

وبين أن الغواصة فلوريدا دخلت المنطقة يوم الخميس وبدأت في عبور قناة السويس.

وأضاف "إنها قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".