الزبيدي: المعركة ضد الإرهاب مصيرية ومتواصلة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أن "المعركة مع الإرهاب مصيرية ومتواصلة، ولن يتم التراجع عنها، حتى يتم استئصاله من جذوره"، واصفاً إياها بـ"الآفة" الدخيلة على المجتمع الجنوبي.

وشدّد الزبيدي، في لقاء عقده، يوم الأربعاء، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ضم مجموعة من القادة الأمنيين والعسكريين التابعين لمحافظة أبين، على "ضرورة وأهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظات الجنوبية.