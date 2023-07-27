الزبيدي: المعركة ضد الإرهاب مصيرية ومتواصلة
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أن "المعركة مع الإرهاب مصيرية ومتواصلة، ولن يتم التراجع عنها، حتى يتم استئصاله من جذوره"، واصفاً إياها بـ"الآفة" الدخيلة على المجتمع الجنوبي.
وشدّد الزبيدي، في لقاء عقده، يوم الأربعاء، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ضم مجموعة من القادة الأمنيين والعسكريين التابعين لمحافظة أبين، على "ضرورة وأهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظات الجنوبية.
وفي هذا الصدد، علّق الباحث والمحلل السياسي والعسكري العميد الركن ثابت حسين صالح على حديث الزبيدي، بقوله: "من المعروف أن الحرب على الإرهاب هي حرب طويلة الأمد؛ بسبب طبيعة نشاط الجماعات الإرهابية واحتمائهم في أماكن جبلية وعرة"، متابعاً: "واحتماؤهم أيضاً بمجتمعات قبلية، تكون أحياناً بيئة حاضنة لهذه الجماعات، أو على الأقل، يتم الدفاع عنها بدوافع قبلية واجتماعية".
وذكر صالح، خلال حديثه لـ"إرم نيوز": "أعتقد أن الزبيدي يستعرض هذه المرحلة، وهو يشير إلى أن الجماعات الإرهابية عاودت نشاطها مرةً أخرى، وأن القوات الجنوبية عليها أن تخوض مجدداً عمليات استئصال لهذه الجماعات الإرهابية وإنهاء وجودها، إن لم يكن بشكل كامل، على الأقل بشكل حاسم، يحد من قدرتها على الحركة، ومن قدرتها على القيام بالعمليات الإرهابية".
من جانبه، يرى منصور صالح، وهو قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، "أن حديث الزبيدي للقيادات العسكرية والأمنية تأكيد على المضي في معركة اجتثاث الإرهاب، ومواصلة النجاحات التي حققتها حملة (سهام الشرق) في محافظة أبين".
وأوضح صالح، في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "دون شك، هناك تحديات أمنية كبيرة، والجماعات الإرهابية مُنيت بهزائم كبيرة، وخسرت مواقع مهمة بالنسبة لها، ولذلك لن تستسلم وستواصل عملياتها الإرهابية الخاطفة كهذه التي نشهدها حالياً، ويذهب ضحيتها ضباط وجنود، وهو ما يحتاج استراتيجية عسكرية وأمنية أخرى للتعامل مع تكتيكات الجماعات الإرهابية، التي يبدو واضحاً أنها تتلقى دعماً من قوى سياسية وعسكرية، أبرزها ميليشيات الحوثي".
ولفت إلى أن "القوات الجنوبية خاضت معركة بطولية، وحققت انتصارات مهمة، والقيادة حريصة على المحافظة على هذه الانتصارات، وتأمين المناطق التي تم تطهيرها من العناصر الإرهابية، وتأهيل قوات أمنية محلية لحماية مناطقها".
وأفاد منصور صالح، في سياق حديثه: "القيادة السياسية والعسكرية الجنوبية لديها رؤية وإرادة وجهوزية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وهي تخوض معركة مواجهة الإرهاب نيابة عن المنطقة والعالم"، مشدّداً على أن المطلوب موقف دولي داعم لهذه المعركة، والمساعدة على تجهيز قوة متخصصة في الحرب على الإرهاب، قادرة وجادة على مواجهته واجتثاثه".