مصدر أمني مصري لـ"إرم نيوز": دخول المساعدات إلى غزة يبدأ اليوم
تبدأ مساء اليوم السبت عملية إدخال شحنات المساعدات الإنسانية المقدمة إلى سكان قطاع غزة من الحدود المصرية عبر معبر رفح البري، حسبما أفاد مصدر أمني مصري مطلع لـ"إرم نيوز".
وقال المصدر: "إن عملية إدخال المساعدات الإنسانية ستبدأ وستتواصل رغم تعنت السلطات الإسرائيلية والرفض المستمر على مدار الأيام الماضية، وحالة الصلف التي قابلت بها المطالبات المصرية بإمداد المدنيين الفلسطينيين باحتياجاتهم الغذائية والطبية في ظل الأوضاع الصعبة تحت القصف الإسرائيلي المستمر، وذلك رغم محاولة القاهرة إحراج تل أبيب دولياً من خلال الإعلان عن مطار العريش لاستقبال الشحنات من الدول التي ترغب في المساعدة".
وأضاف أن السلطات المصرية ساعدت في إصلاح ما تضرر جراء القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر الأسبوع الماضي، وذلك لتسهيل إدخال شحنات المساعدات القادمة من مصر وغيرها من دول العالم.
وفي وقت سابق اليوم، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة تضم 110 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية تحمل أكثر من ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 ألف خيمة، بالإضافة لأكثر من 46 ألف قطعة ملابس، و290 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك لدعم الفلسطينيين.
كما وصلت إلى مطار العريش حتى الآن 5 طائرات محملة بمساعدات إنسانية، إحداها من الإمارات التي قدمت مساعدات طبية، بالإضافة لطائرة مقدمة من تركيا وأخرى من الأردن، وطائرة تحمل إمدادات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.