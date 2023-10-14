مصدر أمني مصري لـ"إرم نيوز": دخول المساعدات إلى غزة يبدأ اليوم

تبدأ مساء اليوم السبت عملية إدخال شحنات المساعدات الإنسانية المقدمة إلى سكان قطاع غزة من الحدود المصرية عبر معبر رفح البري، حسبما أفاد مصدر أمني مصري مطلع لـ"إرم نيوز".

وقال المصدر: "إن عملية إدخال المساعدات الإنسانية ستبدأ وستتواصل رغم تعنت السلطات الإسرائيلية والرفض المستمر على مدار الأيام الماضية، وحالة الصلف التي قابلت بها المطالبات المصرية بإمداد المدنيين الفلسطينيين باحتياجاتهم الغذائية والطبية في ظل الأوضاع الصعبة تحت القصف الإسرائيلي المستمر، وذلك رغم محاولة القاهرة إحراج تل أبيب دولياً من خلال الإعلان عن مطار العريش لاستقبال الشحنات من الدول التي ترغب في المساعدة".

وأضاف أن السلطات المصرية ساعدت في إصلاح ما تضرر جراء القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر الأسبوع الماضي، وذلك لتسهيل إدخال شحنات المساعدات القادمة من مصر وغيرها من دول العالم.