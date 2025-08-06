اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في أحد معاقل حزب الله (فيديو)

اندلعت مواجهات مسلحة ظهر اليوم بين الجيش اللبناني ومسلحين مطلوبين في أحد معاقل حزب الله في مدينة بعلبك.

وقالت مصادر أمنية لـ"إرم نيوز" إن المعلومات الأولية تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى في المواجهات التي ما زالت مستمرة والتي يستخدم فيها المسلحون القذائف الصاروخية والأسلحة المتوسطة.

ونفذت فرقة المجوقل في الجيش مداهمات واسعة كما استخدمت قواته طائرات مسيّرة لتنفيذ ضربات دقيقة في المنطقة، في إطار عملية أمنية واسعة لملاحقة المطلوبين.

وهذه المرة الأولى التي ينفذ فيها الجيش اللبناني عملية أمنية في عمق مدينة بعلبك التي تعد أحد المعاقل الرئيسة لحزب الله، ما هيأ بعض أحيائها لتكون ملاذا آمنا للعديد من المطلوبين على خلفيات جنائية.

وأكدت المصادر مقتل المطلوب لقوى الأمن اللبناني، عباس علي سعدون زعيتر داخل سيارته.

وتقول تقارير لبنانية إن زعيتر أحد المتورطين في أعمال إجرامية ومطلوب للقضاء بالعديد من القضايا أبرزها تهريب المخدرات وتشكيل عصابات مسلحة تورطت في خطف المواطن السعودي مشاري المطيري عام 2023.

وعملية الجيش اللبناني في بعلبك والتي تأتي غداة قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة، تعد تطورًا أمنيًا غير مسبوق.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر أمنية لبنانية، عن أن حزب الله أعد خطة بغرض دفع جانب كبير من حاضنته الشعبية في العاصمة اللبنانية بيروت ومدن في الجنوب، للخروج في مظاهرات واعتصامات تستمر لأيام، لإعلان رفضها أي تهديد لترسانة سلاح الميليشيا اللبنانية.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هناك أهدافا عدة لهذه الخطة وتنفيذها في هذا التوقيت، في صدارتها إظهار حزب الله القدرة على امتلاك أدوات تؤدي إلى اهتزاز وتكدير الأمن العام وربط ذلك بأي مساس بترسانته العسكرية التي تتصاعد بخصوصها التحركات والاجتماعات والمشاورات في الداخل على كافة المستويات وبالتحديد رئاسة الجمهورية والحكومة.